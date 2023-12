Le primarie presidenziali statunitensi del 2024, spiegate

Si tratta di un processo complesso che si è evoluto nel corso della storia del Paese e continua ad evolversi oggi.

Ecco cosa sapere:

Che cosa sono le primarie?

È un'elezione per selezionare i candidati, di solito per un particolare partito politico, che appariranno sulla scheda elettorale delle elezioni generali.

Chi si candida alle primarie?

Per i Democratici, Joe Biden è il presidente in carica e si candida per la rielezione, il che lo rende il candidato in carica.

I candidati in carica raramente devono affrontare una seria competizione. Ci sono alcuni democratici che lo sfidano nelle primarie democratiche, tra cui il deputato Dean Phillips del Minnesota e la scrittrice Marianne Williamson. Ma non hanno ancora generato molto sostegno, almeno nei sondaggi di opinione.

Per i repubblicani, l'ex presidente Donald Trump è stato a lungo il front-runner, il che significa che nei sondaggi appare in vantaggio rispetto ad altri cinque candidati ancora in corsa.

Trump, in quanto ex presidente, proietta anche una parte del potere di un presidente in carica, sebbene abbia perso le ultime elezioni. La sua è la prima campagna seria di un ex presidente per la nomination del suo partito da quando Teddy Roosevelt tentò e fallì di reclamare la nomination repubblicana nel 1912.

I repubblicani anti-Trump sembrano interessati a due opzioni principali: l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley e il governatore della Florida Ron DeSantis. La Haley ha ottenuto risultati migliori in New Hampshire, mentre DeSantis si è concentrato sull'Iowa. L'ex governatore del New Jersey Chris Christie, l'imprenditore Vivek Ramaswamy e l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson hanno avuto più difficoltà a raccogliere consensi.

Chi può votare alle primarie presidenziali?

Varia a seconda dello Stato. Le primarie si svolgono generalmente in seggi elettorali come qualsiasi altra elezione.

Ma alcuni Stati hanno "primarie aperte", il che significa che ogni elettore registrato può votare alle primarie democratiche o repubblicane. Altri Stati hanno "primarie chiuse", ovvero solo gli iscritti a un particolare partito politico - di solito repubblicani o democratici - possono votare alle primarie di quel partito.

Altri offrono la possibilità di registrarsi il giorno del voto, aprendo così le primarie alla maggior parte degli elettori registrati.

Quando si svolgono le primarie presidenziali?

La prima data del calendario delle primarie presidenziali è il 15 gennaio, anche se tecnicamente non si tratta di primarie.

In quel giorno, in Iowa, i membri del Partito Repubblicano si riuniscono in eventi chiamati caucuses, dove ascoltano i discorsi dei sostenitori di una campagna e poi votano per il loro candidato preferito. A differenza delle primarie in altri Stati, questi eventi sono supervisionati dai partiti statali e non si svolgono come normali elezioni.

Anche i Democratici si riuniranno quel giorno in Iowa, ma il loro voto per il presidente si svolgerà per posta e terminerà il 5 marzo.

In alcuni Stati, le primarie presidenziali si svolgono in un'unica data e le primarie per altre cariche si svolgono più avanti nel corso dell'anno. Vedere il calendario completo.

Dopo l'Iowa, il 23 gennaio si terranno le primarie del New Hampshire, anche se i Democratici non hanno approvato l'evento. I Democratici vogliono che le loro prime primarie ufficiali si svolgano il 3 febbraio in South Carolina, uno Stato più eterogeneo dal punto di vista razziale e il primo in cui Biden ha vinto le primarie nel 2020. Seguiranno poi le primarie del Nevada il 6 febbraio.

Da lì in poi il calendario si allarga. I repubblicani si sfideranno nei caucus del Nevada l'8 febbraio e della South Carolina il 24 febbraio.

I vincitori dell'Iowa e del New Hampshire di solito ottengono la nomination del partito?

Non necessariamente. Nel 2020, Biden non ha vinto né l'Iowa né il New Hampshire, ma la sua campagna è stata azzerata in South Carolina e ha ottenuto la nomination democratica e la Casa Bianca.

Nel 2016, Donald Trump ha perso l'Iowa ma ha vinto il New Hampshire, come il repubblicano Mitt Romney nel 2012.

Nel 2008, il democratico Barack Obama ha vinto l'Iowa, ma ha perso il New Hampshire. Nello stesso anno il repubblicano John McCain perse l'Iowa ma vinse il New Hampshire.

L'ultimo candidato a vincere sia in Iowa che in New Hampshire e ad andare alla Casa Bianca è stato il democratico Jimmy Carter nel 1976, anche se tecnicamente si è piazzato secondo in Iowa, dietro a "uncommitted".

Se più candidati vincono nelle primarie di partito in Stati diversi, come si determina il candidato presidenziale definitivo?

Gli elettori votano per i candidati, ma in realtà stanno selezionando i delegati per le convention dei partiti, che si svolgono in estate.

I delegati possono essere assegnati con il sistema "chi vince prende tutto", ovvero il primo candidato alle primarie di uno Stato ottiene tutti i delegati di quello Stato, oppure possono essere assegnati proporzionalmente ai risultati delle elezioni primarie. Alcuni Stati hanno delle soglie per cui ogni candidato che ottiene più di un certo numero di voti (ad esempio, il 20%) può avere diritto ai delegati.

Oggi i democratici assegnano tutti i loro delegati in modo proporzionale.

Le regole repubblicane di quest'anno prevedono che gli Stati con primarie e caucus prima del 15 marzo ripartiscano i delegati in modo proporzionale. Gli Stati con primarie e caucus dopo il 15 marzo possono passare al formato "winner-take-all".

Quando sapremo quale candidato avrà abbastanza delegati per essere il candidato del partito?

Bisognerà vedere come si svolgeranno le primarie.

Tenete d'occhio il Super Tuesday, il 5 marzo. Anche se non ci saranno ancora abbastanza delegati per ottenere la nomination, questa è la notte con il maggior numero di delegati, in cui i repubblicani di 16 Stati e territori voteranno per il presidente.

Potrebbe essere necessario attendere fino a maggio o giugno perché un candidato si assicuri abbastanza voti per conquistare la nomination del suo partito. Le ultime primarie presidenziali si terranno il 4 giugno.

Cosa succede se nessun candidato ottiene la maggioranza dei delegati alle primarie?

Nella maggior parte dei casi i delegati devono essere "vincolati" (termine repubblicano) o "promessi" (termine democratico) a un determinato candidato prima della convention.

Una piccolissima parte di delegati in alcuni Stati e territori della parte repubblicana è "non vincolata". Questi pochi delegati possono sostenere chiunque scelgano all'inizio della convention.

I democratici hanno delegati "non vincolati", cioè i pezzi grossi del partito, ma non votano al primo turno di votazioni al congresso se possono influenzare il risultato.

Se non c'è un chiaro vincitore di maggioranza dopo il voto dei delegati, si passa a ulteriori turni di votazione in cui i delegati vincolati diventano non vincolati, in modo da poter scegliere un candidato. Questa è la cosiddetta "convenzione mediata".

Quando diciamo che è una cosa rara, intendiamo dire che non accadeva dal 1952.

Come è nato questo processo?

Si è evoluto nel corso della storia del Paese. Un tempo erano le delegazioni del Congresso a scegliere i candidati alla presidenza.

La prima elezione per la quale ci sono state convenzioni politiche per i membri del partito è stata nel 1832, quando Andrew Jackson vinse la Casa Bianca. La prima convention fu tenuta dal Partito Antimassonico, che ebbe vita breve e si estinse da tempo.

La tendenza a concentrarsi sulle elezioni primarie e a rendere il sistema più democratico è iniziata dopo le violenze alla Convenzione nazionale democratica di Chicago nel 1968, quando i leader del partito avevano scelto l'allora vicepresidente Hubert Humphrey invece del candidato contro la guerra Eugene McCarthy. (Humphrey perse poi contro Richard Nixon).

Dove e quando si terranno le convention del 2024?

La Convenzione nazionale repubblicana si terrà dal 15 al 18 luglio a Milwaukee.

La Convenzione nazionale democratica si svolge dal 19 al 22 agosto a Chicago.

Ci sono primarie che non sono così incentrate sui partiti politici?

Sì, ma non per la carica di presidente.

Un numero crescente di Stati sta sperimentando primarie non partitiche, in cui tutti gli elettori e i candidati partecipano a un'unica elezione primaria e i primi classificati, indipendentemente dalla loro affiliazione partitica, si affrontano il giorno delle elezioni.

Queste primarie non partitiche, che si svolgono in tutto lo Stato per il Senato e il Governo e per la Camera, non sono utilizzate per le elezioni presidenziali.

California, Nebraska e Washington utilizzano il sistema "top two". L'Alaska ha un sistema a quattro.

La Louisiana ha le cosiddette "primarie della giungla". Tutti i candidati a cariche locali, statali o federali sono elencati sulla scheda elettorale del giorno dell'elezione e, se nessun candidato ottiene la maggioranza, i primi due classificati partecipano al ballottaggio.

Ci saranno candidati presidenziali di terzi partiti?

Il Partito Verde avrà probabilmente un candidato alle presidenziali nella maggior parte degli Stati e il Partito Libertario prevede di essere presente in tutti i 50 Stati. Questi partiti sceglieranno i loro candidati nelle loro convention.

L'ultima volta che un candidato indipendente o di terze parti ha ottenuto voti elettorali in un'elezione generale è stato nel 1968.

