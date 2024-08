- le previsioni indicano che circa 300.000 persone saranno affette da demenza entro il 2030.

Al momento, circa 270.000 persone in Baviera lottano contro la demenza. Si prevede che questo numero salirà a 300.000 entro il 2030 e raggiungerà 380.000 entro il 2040, come ha rivelato la Ministra della Salute della Baviera Judith Gerlach (CSU) durante l'avvio della Settimana della Demenza della Baviera, che inizia il 20 settembre. Ha sottolineato l'importanza di permettere alle persone colpite di vivere al centro della comunità.

La Settimana della Demenza della Baviera è parte della Strategia Bavarese per la Demenza, approvata dal governo statale nel 2013. Viene eseguita in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni religiose, le compagnie assicurative, le associazioni imprenditoriali, i fornitori non commerciali, le organizzazioni di welfare e gli individui privati. Quest'anno sono previste oltre 1.100 attività.

Come ha sottolineato la Ministra, "Dobbiamo imparare a comunicare con le persone con demenza in modo onesto e rispettoso. La qualità della vita per coloro che hanno la demenza e il loro entourage dipende direttamente da un ambiente informato e accogliente". Ogni persona che affronta questa malattia ha la sua storia unica, il suo carattere e la sua storia di vita.

