Le presunte attività di sabotaggio del Nord Stream erano già presenti a Berlino prima della partenza

A seguito dell'attacco alle condotte del Nord Stream, si sospetta che uno dei presunti responsabili abbia visitato spesso la Germania. Alla fine di maggio, un uomo ucraino, registrato in Polonia, ha visitato un familiare a Berlino. Non molto tempo dopo, le autorità tedesche hanno emesso un mandato di arresto europeo. Incredibilmente, l'individuo è riuscito a sfuggire all'arresto.

Secondo Spiegel, ZDF e il broadcaster danese DR, il sospetto, identificato come Wolodymyr Sh., ha fatto numerosi viaggi in Germania dopo gli attacchi alle condotte del Mar Baltico nell'autunno del 2022. Questi viaggi si sono verificati mentre l'Ufficio del Procuratore Generale federale stava attivamente indagando su Sh. per presunta sabotaggio traditore.

I registri dei viaggi mostrano che Sh. ha visitato l'ultima volta la Germania alla fine di maggio, sfuggendo per un soffio a un mandato di arresto emesso poco dopo. Dopo una visita in Danimarca, si dice che abbia fatto una sosta a Berlino per visitare un familiare della moglie. Questa visita è stata confermata dai dati dei viaggi e dalla donna ucraina residente a Berlino che lo ha ospitato il 26 maggio.

Si dice che la moglie di Sh. abbia annullato un altro viaggio in Danimarca una settimana dopo, quando un mandato di arresto europeo è stato inviato alla Polonia il 21 giugno 2024. Subito dopo, Sh. è fuggito in Ucraina. Sh. non ha risposto alle richieste dei media per commentare gli eventi.

Questa questione è diventata un dibattito politico. Le autorità polacche avrebbero dovuto eseguire immediately il mandato di arresto europeo contro Sh., ma invece, fonti tedesche riferiscono che funzionari polacchi di alto livello hanno informato i loro omologhi tedeschi durante le consultazioni governative tedesco-polacche di luglio che non avrebbero effettuato l'arresto. Si dice che gli ufficiali polacchi abbiano risposto: "Perché dovremmo arrestarlo? Per noi, è il nostro eroe!"

Le fonti tedesche affermano che Sh. potrebbe aver ricevuto un avvertimento anticipato di una minaccia di arresto. Alcuni speculano che gli ufficiali polacchi possano essere stati dietro a questo. Allo stesso modo, l'Ucraina, la Polonia ha visto le condotte come una minaccia per la sua sicurezza.

L'implicazione dell'Ucraina nel sabotaggio è suggerita dall'itinerario della posta di Sh. Si dice che abbia attraversato il confine Polonia-Ucraina il 6 luglio, utilizzando un'auto con targhe diplomatiche che si presume appartenga all'ambasciata ucraina a Varsavia.

In settembre 2022, un team di sabotatori ha fatto saltare in aria tre delle condotte del Nord Stream che attraversano il Mar Baltico, mettendo fuori uso quella restante. Gli investigatori tedeschi, tra cui l'Ufficio del Procuratore Generale Federale, l'Ufficio Federale di Polizia Criminale e la Polizia Federale, sono ora convinti che gli ucraini siano responsabili dell'attacco.

La Commissione, composta da investigatori internazionali, sta valutando la possibilità di implicare funzionari ucraini nel sabotaggio delle condotte del Nord Stream, alla luce delle prove dell'implicazione dell'Ucraina. Dopo la rivelazione che il principale sospetto, Wolodymyr Sh., ha utilizzato un'auto con targhe diplomatiche dall'ambasciata ucraina a Varsavia, la Commissione sta intensificando le indagini.

