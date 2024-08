Le prestazioni pensionistiche estese proposte pongono sfide alle giovani generazioni

Un'estensione proposta della copertura pensionistica comporta svantaggi per i più giovani, secondo un nuovo calcolo dell'Istituto Ifo di Dresda. Questi ultimi beneficiano delle pensioni garantite in futuro, ma devono pagare contributi più elevati durante il loro periodo di lavoro, come dichiarato dall'Istituto in una nota del giovedì. Le modifiche beneficiano principalmente gli attuali pensionati e coloro che si avvicinano alla pensione.

L'analisi si concentra su un elemento importante del cosiddetto pacchetto pensioni II, approvato dalla cancelleria federale nel mese di maggio. Questo pacchetto prevede che il livello delle pensioni sia fissato al 48% dopo il 2025, fino alla metà del 2040. Il livello delle pensioni rappresenta la proporzione del reddito medio che rappresenta la pensione standard - pagata dopo 45 anni di contributi a salari medi.

Il livello delle pensioni è stato intorno al 48% per un po' di tempo. È garantito legalmente che non scenda al di sotto di questo livello l'anno prossimo. Tuttavia, senza riforme, si prevede che diminuirà gradualmente e, secondo il governo, scenderà al di sotto del 45% nel lungo termine. Secondo la decisione della cancelleria, il livello del 48% dovrebbe persistere fino al 2040. Questo aumento dei contributi pensionistici sarà finanziato.

Joachim Ragnitz, vicedirettore della filiale di Dresda dell'Ifo, ha calcolato nel rapporto come queste modifiche influenzerebbero finanziariamente i vari gruppi di età. "In sintesi, tutti i gruppi di età inferiori ai 26 anni sono penalizzati dalla riforma delle pensioni poiché i loro pagamenti aggiuntivi superano i loro diritti aggiuntivi in termini di valore attuale", conclude l'analisi.

La decisione di mantenere il livello delle pensioni al 48% fino al 2040 beneficia principalmente le persone più anziane e quelle che si avvicinano alla pensione. Al contrario, le nuove proposte di riforma comportano contributi più elevati per i più giovani, che potrebbero superare i loro futuri benefici pensionistici.

