"Le prestazioni aeree di Lipowitz colpiscono come scelta preferita di Roglic nella Vuelta"

Il campione di ciclismo Primoz Roglic è impressionato dal talento dimostrato dal giovane tedesco Florian Lipowitz durante la Vuelta a España. "È in forma smagliante", ha dichiarato Roglic durante il secondo giorno di riposo della gara. "Essere suoi compagni di squadra per la prima volta è un piacere. Ha già mostrato prestazioni impressionanti, ma ora indossa la maglia bianca".

Lipowitz è attualmente sesto nella classifica generale e guida la classifica giovani dopo due settimane di Vuelta. Il 23enne si trova a poco più di due minuti dal podio in questa gara estenuante. Nella sua corsa per la maglia bianca, Lipowitz, precedentemente un biatleta di successo, segue il contendente spagnolo Carlos Rodriguez di soli sette secondi. Rodriguez ha già ottenuto due piazzamenti a punti nel Tour de France.

Lipowitz sostiene Roglic

Tuttavia, Lipowitz serve principalmente come supporto per Roglic all'interno della squadra Red Bull-Bora-hansgrohe. Il 34enne è attualmente secondo nella classifica generale, a 1 minuto e 3 secondi dal leader australiano Ben O'Connor. Roglic è visto come il favorito per l'ultima settimana, che include tre tappe di montagna e una cronometro individuale a Madrid. Il suo obiettivo è conquistare il suo quarto successo alla Vuelta.

Roglic ha ceduto la maglia rossa del leader a O'Connor durante la sesta tappa. Pochi giorni dopo, Roglic ha incontrato alcune difficoltà in montagna, che ha attribuito a problemi alla schiena. "Al momento, tutto funziona alla perfezione. Sono entusiasta delle tappe future", ha assicurato Roglic. Nel fine settimana, Roglic è riuscito a recuperare terreno su O'Connor, ma ha anche ricevuto una penalità di 20 secondi per essere rimasto troppo a lungo nella scia del veicolo della sua squadra.

"È stata una settimana estremamente difficile, una giornata estenuante oggi", ha ammesso Roglic tarda domenica. È "deluso da questo risultato", nonostante non sia riuscito a prendere il comando. O'Connor era molto soddisfatto della sua difesa del comando: "Sono ancora in testa e questo conta. Prendo le cose giorno per giorno".

Roglic ha lvantaggio

La vittoria del trio di fuggitivi è stata decisa durante l'ultima salita, un arduo percorso del 23% su 18,9 chilometri, che culmina a 1835 metri di altitudine. Il ciclista spagnolo Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) si è staccato tre chilometri dalla fine, lasciando dietro di sé il francese Pavel Sivakov (UAE Emirates) e il russo Alexander Wlassow (Red Bull-Bora-hansgrohe). Wlassow ha cercato di raggiungere Castrillo, ma alla fine non ci è riuscito. Castrillo ha conquistato la prima vittoria spagnola della Vuelta di quest'anno.

La prossima sfida in montagna si terrà martedì a Lagos de Covadonga. Dopo due giorni più tranquilli, seguiranno le tappe in montagna ad Alto de Moncalvillo e Picón Blanco. Lo scontro finale si terrà a Madrid la domenica, dove è prevista una cronometro di 24,6 chilometri. In questa disciplina, Roglic è atteso per avere un vantaggio significativo su O'Connor.

Nonostante serva da supporto a Primoz Roglic, le prestazioni impressionanti di Florian Lipowitz non sono passate inosservate. Continua a salire nella classifica, attualmente sesto nella classifica generale e guida la classifica giovani. Lipowitz fornisce anche il suo supporto a Roglic durante le attività di squadra, come rimanere nella scia del veicolo della squadra durante la gara.

