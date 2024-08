Le preoccupazioni si intensificano per la situazione di sei prigionieri a Gaza, dopo la scoperta di ferite da arma da fuoco da parte delle forze di difesa israeliane.

L'evento tragico ha suscitato preoccupazioni che più israeliani potrebbero non fare ritorno vivi, ha dichiarato un manifestante. "Dobbiamo riportare indietro quelli che sappiamo essere ancora vivi," ha detto Daniel a CNN. Ha espresso che continuare il conflitto mentre le trattative per una tregua e uno scambio di ostaggi falliscono porterà solo a più funerali, sia per loro che per noi, ha aggiunto, di 48 anni.

Non è stata fornita alcuna spiegazione formale su come siano morti i sei.

L'IDF ha dichiarato giovedì che gli esami iniziali indicano che tutti e sei gli ostaggi erano stati colpiti, ma la causa esatta della loro morte non è stata ancora determinata. Ha anche sottolineato che i risultati sono provvisori.

L'IDF ha riferito di aver scoperto quattro persone morte in più vicino ai corpi dei sei ostaggi, credute essere miliziani di Hamas che li tenevano prigionieri. Tuttavia, non sono state trovate tracce di proiettili sui loro corpi.

L'IDF non ha attribuito alcuna colpa.

Di fronte al Ministero della Difesa israeliano, Daniel ha sottolineato che l'annuncio dell'IDF che suggerisce che tutti e sei gli ostaggi erano stati sparati evidenzia i rischi coinvolti nelle operazioni di salvataggio con la forza.

Martedì, l'outlet israeliano Ynet ha riferito che le prime valutazioni suggerivano che gli ostaggi potrebbero essere morti per inhalazione di anidride carbonica, a seguito degli attacchi dell'IDF su un obiettivo di Hamas nelle vicinanze.

Durante una sessione con i media martedì, il portavoce dell'IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha rifiutato di confermare se gli ostaggi erano stati uccisi a causa delle azioni militari israeliane. Invece, si è riferito a una dichiarazione che aveva fatto a giugno, secondo cui gli ostaggi erano morti mentre le forze dell'IDF operavano a Khan Younis.

Gli incidenti tragici hanno riacceso le richieste di un cessate il fuoco tra i manifestanti a Tel Aviv giovedì.

Omer, 46 anni, che partecipava alla manifestazione con le sue due figlie, credeva che "avrebbero potuto essere salvati molto prima." Ha accusato il governo israeliano di ritardare l'accordo con Hamas, che, ha avvertito, avrebbe portato a un accordo più costoso che avrebbe potuto essere ottenuto prima.

Un cessate il fuoco avrebbe anche sollevato decine di migliaia di palestinesi nell'enclave assediata mentre Israele prosegue la sua campagna militare. Le Nazioni Unite hanno stimato a luglio che circa 1,9 milioni di persone nella striscia erano state sfollate, quasi pari alla popolazione totale di Gaza.

Tuttavia, ci sono dubbi sull'intenzione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di concludere un accordo a causa della forte opposizione dei ministri di destra all'interno della sua coalizione. Il destino politico di Netanyahu dipende dai suoi partner di coalizione di destra, con alcuni che già minacciano di abbandonare il governo se egli accetta l'accordo, potenzialmente portando alla sua caduta.

"Forse Hamas li ha catturati (gli ostaggi), ma quello che possiamo biasimare per la loro morte è Benjamin Netanyahu," ha dichiarato Omer, aggiungendo che il primo ministro è "unicamente responsabile."

Un gruppo che rappresenta le famiglie degli ostaggi israeliani, il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi, ha criticato le autorità israeliane in una dichiarazione giovedì, sostenendo che i risultati dei test forensi che suggeriscono ferite da arma da fuoco sono "ulteriore prova della crudeltà dei terroristi" che li hanno tenuti prigionieri.

Il Forum ha anche reiterato le sue critiche alle autorità israeliane, sostenendo che il recupero dei corpi non è un risultato.

"È un testimone del completo fallimento nel concludere un accordo in tempo, poiché sei ostaggi che erano attesi per fare ritorno vivi sono invece tornati in bare," ha dichiarato il Forum.

Le autorità israeliane hanno identificato i corpi recuperati come appartenenti a Yoram Metzger, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Chaim Peri, Nadav Popplewell e Yagev Buchshtab martedì. Tranne Munder, tutti i defunti erano stati precedentemente dichiarati morti dalle forze militari israeliane.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che l'IDF e l'ISA erano entrati nelle gallerie di Hamas in un'“operazione complicata” per recuperare i loro resti.

Munder era stato catturato insieme alla moglie, alla figlia e al nipote, che erano stati poi rilasciati durante una tregua temporanea tra Israele e Hamas a novembre. Il figlio di Munder, Roee, era stato ucciso durante l'attacco.

Il noveenne Ohad Munder ha espresso i suoi sentimenti al canale televisivo pubblico israeliano Kan 11, dicendo che la morte del nonno e degli altri ostaggi "non avrebbe dovuto accadere."

"Ci sono state molte opportunità per un accordo... ma poi dicono no, solo per pentirsene alla fine. Tutti gli ostaggi avrebbero potuto fare ritorno vivi dall'inizio. Avrebbero potuto riportare indietro mio nonno e tutti gli altri ostaggi," ha detto Ohad.

Attualmente, ci sono ancora 109 ostaggi israeliani a Gaza, compresi 36 che si presume siano morti, secondo i dati dell'Ufficio stampa del governo israeliano.

Il mondo ha espresso la sua solidarietà e preoccupazione per la tragica perdita degli ostaggi, con molti che chiedono una soluzione pacifica in Medio Oriente. Nonostante i resoconti contrastanti sulla causa della morte, la scoperta di ferite da arma da fuoco su alcuni corpi ha suscitato preoccupazioni sul ruolo dei miliziani di Hamas e delle forze militari israeliane in questo triste incidente.

Leggi anche: