- Le preoccupazioni per la scarsità d'acqua aumentano tra gli specialisti greci

Attualmente, c'è ancora un po' d'acqua, ma le notizie non sono positive: la diga del Mornos, che fornisce acqua potabile ad Atene, la città greca importante, è diminuita di circa un quarto negli ultimi due anni. Secondo il servizio meteorologico nazionale di Atene, la causa di questa riduzione è la scarsità di pioggia, le temperature elevate e gli inverni miti con neve minima, che portano a meno acqua di fusione.

Secondo i dati dei satellite, i professionisti del servizio meteorologico hanno determinato che la superficie della diga del Mornos è passata da circa 17 chilometri quadrati a circa 12 chilometri quadrati in due anni. Il calo più significativo si è verificato nell'ultimo anno.

Il livello dell'acqua è ora così basso che il villaggio sommerso di Kallio è riaffiorato, come riportato dalla stazione televisiva Aperta. Il livello della diga di Aposelemi a Creta sta diminuendo e il livello del lago artificiale Pinios sul penisola del Peloponneso è significativamente basso.

La siccità sta anche influendo negativamente sulla vita umana e sulla natura nel nord della Grecia. Il famoso lago salato Pikrolimni, che in precedenza attirava i turisti per i suoi bagni di fango, è quasi vuoto. Il comune di Kilkis ha invitato i suoi residenti a risparmiare acqua di conseguenza.

Emergenza dichiarata

Tuttavia, non è solo lì che c'è una crisi: la Segreteria generale per la protezione civile ha dichiarato l'emergenza per la crisi idrica in 14 comuni in tutto il paese, comprese le isole turistiche popolari come Creta, Sifnos, Leros e Kefalonia.

Si attende con ansia la prossima pioggia. I meteorologi prevedono che pioverà nei prossimi giorni e che pioverà in diverse parti del paese. Altrimenti, i greci sperano in un vecchio detto che un'estate calda e secca sarà seguita da un inverno freddo e nevoso.

La ridotta dimensione attuale della diga del Mornos è attribuita principalmente al clima, in particolare alla scarsità di pioggia, alle temperature elevate e agli inverni miti. La grave crisi idrica in Grecia ha portato alla dichiarazione di emergenza da parte della Segreteria generale per la protezione civile, che colpisce diversi comuni e isole turistiche popolari.

Leggi anche: