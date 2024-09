Le preoccupazioni finanziarie stanno causando un calo nei mercati azionari statunitensi.

Dopo le vacanze, i mercati azionari americani hanno iniziato una discesa. I recenti dati economici stanno facendo ripensare gli investitori circa una ripresa morbida per il settore USA. Il Nasdaq è particolarmente colpito da questo cambiamento.

I dati dell'industria USA hanno avuto un impatto significativo a Wall Street. L'Indice Dow Jones Industriale ha chiuso martedì con un calo del 1,5% a 40.936 punti. Il Nasdaq, focalizzato sulla tecnologia, è precipitato del 3,3% a 17.136 punti, mentre l'ampio S&P 500 è sceso del 2,1% a 5.528 punti.

L'atmosfera era tetra a causa dell'indice dei manager degli acquisti del settore manifatturiero USA, che è aumentato di 0,4 punti rispetto a luglio. Anche se ha raggiunto i 47,2 punti, l'indice è rimasto ben al di sotto della soglia di crescita del 50 punti. Gli economisti si aspettavano un aumento a 47,5 punti. "Se stiamo contando su un atterraggio morbido per l'economia USA, questi numeri non sono quelli che avevamo in mente", ha detto Josh Jamner, stratega di ClearBridge Investments.

Gli investitori ora aspettano i dati sull'occupazione USA in settimana. Questi dati potrebbero indicare se la Federal Reserve USA implementerà il previsto aumento dei tassi d'interesse con un calo del 0,25% o del 0,5%. "I mercati stanno prezzo un calo del 0,25%, con una probabilità del 20% di 0,5%", ha detto Konstantin Oldenburger, analista di CMC Markets. "I dati sull'occupazione USA del venerdì potrebbero far pendere l'ago della bilancia in un senso o nell'altro". Gli investitori monitorano anche i dati USA sulle vacanze e le richieste di disoccupazione del mercoledì e del giovedì. La Federal Reserve, guidata dal presidente Jerome Powell, sta cercando di contenere l'inflazione e raffreddare il mercato del lavoro surriscaldato aumentando i tassi d'interesse.

I prezzi del petrolio crollano

Un articolo dei media che suggeriva una possibile risoluzione dei problemi di produzione del petrolio in Libia ha fatto precipitare i prezzi del petrolio al loro livello più basso dal dicembre. Il greggio del Mare del Nord Brent e il greggio USA WTI sono entrambi scesi di circa il 5%, toccando rispettivamente i 73,66 e i 70,31 dollari al barile (159 litri). Giovanni Staunovo, analista della banca svizzera UBS, ha attribuito il calo a un articolo di Bloomberg che suggeriva che una disputa politica che aveva fermato la produzione e le esportazioni di petrolio in Libia si stava risolvendo.

U.S. Steel è stata al centro dell'attenzione tra le società, perdendo più del 6%. La candidata alla presidenza Kamala Harris ha sollevato preoccupazioni riguardo alla takeover della società d'acciaio da parte della società giapponese Nippon Steel.

Boeing ha anche visto le sue azioni precipitare, perdendo circa il 7%. La società di servizi finanziari Wells Fargo ha abbassato il rating delle azioni del costruttore di aeromobili in difficoltà da "peso equivalente" a "sottopeso". I costi elevati dello sviluppo degli aeromobili e altri fattori rappresentano una minaccia per gli obiettivi di cash flow dell'azienda.

Un commento negativo della banca d'investimento USA Morgan Stanley ha fatto diminuire le azioni di Alphabet del 3,7% a 157,36 dollari. Gli analisti hanno abbassato il loro obiettivo di prezzo a 190 da 205 precedentemente. Il movimento è stato motivato dalle conseguenze a lungo termine di una sentenza di un giudice USA emessa a inizio agosto.

Andando contro la tendenza generale del mercato, Southwest Airlines è aumentata del 2,3% a 29,58 dollari. La banca d'investimento Evercore ha alzato il rating delle azioni della compagnia aerea da "in linea" a "sopraperformante" e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 35 da 30.

