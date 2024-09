Le preoccupazioni finanziarie rafforzano il sostegno di Trump tra gli ispanici nel campo di battaglia cruciale del Nevada.

Progresso, secondo la veterana agente immobiliare di Las Vegas Zoila Sanchez, è ovvio, come dimostrano i nuovi costruzioni visibili dal patio della sua casa in periferia di Henderson. Tuttavia, questo serve anche come promemoria di un importante problema economico e politico nella zona.

I prezzi degli affitti stanno aumentando e le case di partenza sono sempre più rare. Gli agiati possono facilmente trovare ciò che desiderano o costruirlo, ma le famiglie della classe lavoratrice vivono una carenza di alloggi.

"I prezzi sono alle stelle - i più alti mai visti", ha spiegato Sanchez in un'intervista. "E con i tassi di interesse alle stelle, l'accessibilità è inesistente per molte persone".

Sanchez ritiene che una riduzione dei tassi di interesse della Federal Reserve sarebbe benefica e si aspetta che ciò accada presto per aiutare non solo la sua attività e le famiglie locali, ma anche il suo candidato presidenziale preferito: Kamala Harris.

"È una donna eccezionalmente intelligente", ha detto Sanchez esprimendo la sua ammirazione per la Vice Presidente. "Mi ascolta. Parla direttamente alle mie preoccupazioni".

Questo sentimento proviene da una dichiarata repubblicana di Reagan che spera di votare per un presidente repubblicano in futuro. Tuttavia, non con Donald Trump alla guida.

"Non ho mai avuto una buona opinione di lui", ha detto Sanchez riferendosi all'ex presidente. "Niente. La sua scelta di parole. Le sue idee. ... Voglio dire, l'idea che gli immigrati siano la piaga della società. Che vengono dalle istituzioni mentali e dalle carceri. Non è vero".

Trump ha perso strettamente il Nevada sia nel 2016 che nel 2020. Sanchez riconosce di aver visto un aumento di supporto dei votanti latini per lui in questa elezione, soprattutto tra gli uomini.

"Sto cercando di capire", ha detto. "Ma onestamente, non ci riesco. Non ci riesco. ... Penso che sia una specie di cosa macho".

Al nostro primo incontro lo scorso dicembre, Sanchez ha espresso l'intenzione di votare per Joe Biden principalmente a causa del suo disgusto per Trump. Ora, dice di essere entusiasta di sostenere Harris.

"Se riusciamo a eleggere la prima presidente donna, voglio dire, solo il pensiero di testimoniare la storia mi fa venire i brividi", ha detto.

Sanchez è sicura che l'entusiasmo per Harris supera l'aumento della retorica di Trump tra i suoi connazionali ispanici.

"Conosco che gli ispanici hanno influenzato notevolmente numerose elezioni e posso vedere che sta accadendo ora", ha detto.

I votanti ispanici rimangono indecisi

Rogelio Regalado e Rafael Cerros Jr. sono più scettici.

Amici intimi, Regalado e Cerros hanno scommesso nel 2020 - durante la pandemia - e hanno fondato una stazione radio locale, Fiesta 98.1. La loro piccola startup ora si classifica seconda in un mercato competitivo di lingua spagnola a Las Vegas.

Cerros si occupa della parte commerciale e rimane indeciso nella corsa presidenziale.

Regalado ospita lo show del drive-time pomeridiano e si considera incline verso Harris ma spera che lei si impegni di più per il voto ispanico.

"Penso che i democratici diano per scontato il voto ispanico a Vegas o in Nevada", ha detto Cerros. "Siamo un terzo della popolazione. L'ultima volta che ho controllato, è come il 23% dei votanti registrati".

La stazione ospita un talk show politico del fine settimana e le discussioni politiche spesso sorgono durante la settimana quando gli ascoltatori chiamano per discutere la musica o partecipare a premi. La stazione è spesso rappresentata agli eventi locali.

"Vedo ispanici sui social media che postano, 'Non sono con Lei'", ha detto Regalado. "Sono scioccato".

Cerros ha detto che molte persone che conosce che erano democratici solidi sono ora almeno aperte a sostenere Trump.

"È al 100% così", ha detto Cerros.

Durante la pandemia, il Nevada è stato colpito duramente a causa della sua dipendenza dal turismo. Lo stato ha raggiunto un tasso di disoccupazione del 30,9% - più del doppio della media nazionale. Tuttavia, i dati ora mostrano che i posti di lavoro sono tornati e anche di più. Tuttavia, gli effetti persistenti della pandemia hanno lasciato le famiglie lavoratrici a che fare con problemi di alloggio e inflazione.

"Abbiamo visto numeri record nei casinò", ha detto Regalado. "Ma alcune attività sono ancora in difficoltà".

Cerros ha aggiunto che Fiesta 98.1's principali inserzionisti sono piccole attività di proprietà di latini. "Molte piccole attività sono ancora in difficoltà", ha detto. "Non è ancora al 100%, soprattutto con l'inflazione".

Un votante musulmano ha messo in discussione la posizione di Harris su Israele

Zena Hajji solleva un'altra sfida per Harris.

I musulmani rappresentano una piccola frazione della popolazione del Nevada, ma ogni voto e costituente è cruciale in uno stato vinto decisamente per 33.596 voti quattro anni fa.

"Molti musulmani sono frustrati dal fatto che sono somehow, purtroppo, legati ai problemi che si verificano all'estero", ha detto Hajji in un'intervista a casa sua a Henderson.

"Non voglio che i miei dollari delle tasse finanzino azioni che infliggono danni alle persone, soprattutto quando lavoro così duramente per concentrarmi sull'aiutare le persone qui", ha detto Hajji.

La 21enne democratica, orgogliosa delle sue origini immigrate marocchine, condivide la posizione di Harris su

Antonio Muñoz è un tipo traboccante di ottimismo. Un veterano, ex-poliziotto e ora proprietario del 911 Taco Bar a El Mercado, un grande magazzino JC Penny trasformato in un hub per numerose piccole attività Hispanic.

Quando ci siamo incontrati per la prima volta lo scorso dicembre, era indeciso nella corsa presidenziale, insoddisfatto della prospettiva di un remake Biden-Trump. Ha addirittura ipotizzato che nessuno dei due sarebbe arrivato alle elezioni. Non era molto lontano dalla verità.

Ora Muñoz si sta orientando verso Harris - incuriosito ed energizzato, ma ancora alla ricerca di maggiori dettagli sui suoi piani per aiutare attività come la sua.

"Ho dato un'occhiata al suo sito web, ma non è molto dettagliato", ha detto Muñoz. "Dobbiamo avanzare. Dobbiamo trovare una nuova strategia per superare l'inflazione che ha colpito molte attività commerciali. ... Deve essere più diretta".

L'estate rovente è stata l'ultimo ostacolo, con un impatto negativo sull'attività di catering di Muñoz, la sua principale fonte di reddito.

"Abbiamo avuto più di 30 giorni con temperature superiori a 40 gradi", ha detto Muñoz. "Così abbiamo avuto un numero considerevole di cancellazioni perché le persone non volevano stare all'aperto".

Ora Muñoz vede le prossime elezioni come un pulsante di pausa.

"Perché le persone sono riluttanti ad uscire e spendere", ha detto. "Non sanno cosa aspettarsi quando un nuovo amministrazione entra in carica".

L'entusiasmo per Harris cresce a casa per Muñoz. Dice che sua moglie è entusiasta e condivide la sua opinione che c'è ispirazione nella storia della vicepresidente.

"È salita dalla famiglia degli immigrati, che per me è straordinario per qualcuno come lei diventare presidente", ha detto Muñoz. "È un successo per la gente".

Ha anche poca pazienza per le critiche di Trump agli immigrati o il suo disprezzo per la nazione che aspira a guidare.

"Una delle cose che mi rattrista di più è vederlo disprezzare l'America", ha detto Muñoz. "L'America è un leader globale. Lo siamo sempre stati. ... Siamo i migliori. Non importa chi è al potere. La gente rende l'America la migliore".

Tuttavia, Muñoz riconosce che molti amici e conoscenti che incontra alle manifestazioni della comunità desiderano l'economia pre-Covid e credono che Trump sarebbe meglio per i loro portafogli. Il Nevada ha eletto un governatore repubblicano nel 2022 e Muñoz ritiene che questo renda lo stato più accogliente per Trump quest'anno.

"È cresciuto", ha detto Muñoz del sostegno di Trump tra gli Hispanic. "Ho amici che erano democratici che hanno cambiato la loro prospettiva. Sentono che il paese non sta andando nella giusta direzione".

Nonostante questo, Harris viene vista come un avversario più temibile di Biden e Muñoz prevede un testa a testa nel Nevada.

"È una partita al 50%", ha detto. "Hanno bisogno di essere qui con un messaggio chiaro e di coinvolgere gli elettori. Credo che sia un 50% al momento. È molto vicino".

