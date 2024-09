Le preoccupazioni aumentano per il potenziale aumento di ulteriori centomila sfollati ucraini nei tribunali.

Con il rafforzamento dei controlli alle frontiere da parte della Germania, il politico verde Hofreiter sostiene la necessità di coordinarsi con la Polonia. "Se non assistiamo in modo costante l'Ucraina, ci aspettiamo che centinaia di migliaia di rifugiati fuggiranno dal conflitto russo nei prossimi anni", ha dichiarato Hofreiter al "Tagesspiegel".

Date le critiche del primo ministro polacco Tusk riguardo ai controlli aggiuntivi alle frontiere esterne dell'Europa, Hofreiter ha sostenuto un approccio unito dell'Unione Europea alla politica migratoria. Ha sottolineato che il collasso dell'UE sarebbe inevitabile se ogni stato membro introducesse i propri controlli alle frontiere. Ha previsto che il cancelliere federale Scholz e Tusk continueranno a collaborare strettamente in futuro.

Scholz respinge la richiesta dell'Ucraina

Nel frattempo, l'Ucraina ha insistito presso i suoi alleati occidentali per autorizzare le armi a lungo raggio per attaccare i bersagli russi. "Servono decisioni coraggiose. Il terrore può essere fermato distruggendo le strutture militari responsabili", ha scritto Yermak, capo dell'ufficio presidenziale, sul servizio di messaggistica Telegram.

Tuttavia, Scholz ha ribadito che l'Ucraina non può utilizzare le armi fornite dalla Germania per attaccare i bersagli russi profondamente all'interno del paese. "Questo resta il caso", ha dichiarato Scholz durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau. "Resterò su questa posizione, anche se altri paesi adottano azioni contrastanti", ha aggiunto Scholz, facendo riferimento agli Stati Uniti. "Non lo farò perché lo considero problematico".

Necessaria una soluzione per la politica migratoria europea

Nel frattempo, Tusk ha criticato l'intensificazione dei controlli alle frontiere interne dell'Europa. "L'unico modo per fermare l'immigrazione illecita è gestire correttamente le frontiere esterne dell'UE, non quelle interne", ha spiegato Tusk in una chiamata notturna con Scholz venerdì, dopo la loro conversazione telefonica.

La posizione polacca su questo tema non è cambiata, ha aggiunto Tusk. I controlli alle frontiere della Germania, che entreranno in vigore lunedì, sono già in atto ai valichi di frontiera tedesco-polacchi da mesi.

Scholz giustifica l'ampliamento dei controlli alle frontiere

Scholz ha giustificato l'ampliamento dei controlli alle frontiere. "L'immigrazione illecita non è ciò che vogliamo", ha detto Scholz durante la sessione di domande e risposte a Prenzlau. Se, come nell'anno passato, 300.000 persone sono entrate in Germania e solo una parte aveva diritto all'asilo, "non è un bene". Pertanto, è importante verificare chi ha il diritto di entrare. "Purtroppo, non possiamo fidarci completamente di tutti i nostri vicini per adempiere ai loro obblighi", ha sottolineato Scholz, aggiungendo che i controlli alle frontiere saranno effettuati in conformità con la legge europea.

Il ministro dell'Interno Faeser ha ordinato controlli alle frontiere di tutti i confini terrestri della Germania a partire da lunedì per gestire meglio il numero di entrate non autorizzate. Questi controlli aggiuntivi sono inizialmente previsti per sei mesi e si applicheranno alla Francia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. I controlli alle frontiere sono già in atto ai confini con l'Austria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Svizzera. La frontiera con la Francia è stata recentemente controllata a causa dei Giochi Olimpici.

La polizia federale dubita della fattibilità dei controlli

I controlli alle frontiere non sono generalmente permessi all'interno dell'area di Schengen e devono essere segnalati alla Commissione Europea in ogni occasione. L'approccio tedesco ha suscitato critiche da parte dei paesi confinanti. Il governo giustifica i controlli sulla base delle minacce alla sicurezza rappresentate dall'immigrazione illecita e dal traffico di esseri umani alle frontiere esterne dell'UE, che hanno portato a un aumento dei passaggi di frontiera non autorizzati in Germania, aggravando già una situazione di alloggio per i rifugiati.

La polizia federale ha espresso nuovamente preoccupazioni sulla fattibilità dei controlli aggiuntivi a causa della mancanza di personale. "La polizia federale sta ancora raccogliendo le forze a partire da lunedì mattina", ha detto Rosskopf, presidente dell'Unione della Polizia Federale. "Questo non è stato

