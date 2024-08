- Le precipitazioni e i temporali che si avvicinano aumentano il pericolo di incendi boschivi nella foresta

A causa delle temperature roventi e della scarsità d'acqua in Sassonia, la probabilità di incendi boschivi è aumentata notevolmente negli ultimi giorni. Inizialmente, solo due regioni, ovvero la Lommatzscher Pflege e il distretto meridionale di Lipsia, erano a livello di allerta 3 una settimana fa. Tuttavia, entro sabato mattina, l'intera porzione settentrionale dello stato e gran parte del distretto della Vogtland erano a rischio. La mappa indicava zone a rischio elevato nei distretti di Görlitz, Bautzen, Meißen, Lipsia e la capitale dello stato Dresda.

Lo scorso mercoledì, la brughiera di Niesky ha raggiunto addirittura il livello massimo 5, ma la situazione è migliorata - anche se temporaneamente. Secondo le previsioni, le piogge moderate previste per domenica dovrebbero abbassare il rischio in gran parte della Sassonia. Inoltre, la maggior parte dello stato sarà al livello più basso 1 lunedì, indicando un rischio molto basso.

Piogge locali con tuoni e fulmini

Un sistema di bassa pressione che si concentra sulla Germania centrale porterà pioggia e venti più freschi verso est domenica, secondo un meteorologo del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). "La pioggia potrebbe essere intensa localmente, accompagnata da temporali, soprattutto nelle aree collinari e nell'Alta Lusazia". La temperatura a Lipsia scenderà a 24 gradi e raggiungerà 26 gradi a Neiße domenica. Tuttavia, lunedì la temperatura si aggirerà tra 21 e 24 gradi senza pioggia.

