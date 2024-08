- Le potenziali motivazioni dietro la riunione degli Oasis potrebbero provenire da fonti inaspettate.

Ecco una versione riformulata del testo con un tono informale e semplice, mantenendo la stessa lunghezza:

L'estate del '25 vedrà i fan devoti degli Oasis riunirsi per urlare "Don't Look Back In Anger" ancora una volta. È passato un po', vero? Da quando la band si è sciolta nel '09, i fratelli Noel e Liam Gallagher sembrano aver fatto pace. Per amore della musica, certo, ma anche per i fan, a quanto pare?

Noel non era entusiasta di un reunion degli Oasis

Forse c'è un motivo più pratico dietro questa seconda chance: i soldi. Alla fine del 2020 è arrivata la notizia del divorzio del songwriter Noel Gallagher, con un accordo milionario. Il quotidiano inglese "The Sun" ha riferito che Gallagher ha accettato un risarcimento di 20 milioni di sterline (circa 22,8 milioni di euro) alla ex moglie Sara MacDonald, oltre alla villa di lusso nel Hampshire che i due condividevano, valutata 8 milioni di sterline.

Dopo le trattative legali, le comunicazioni tra l'ex coppia erano limitate agli avvocati, lo sai. L'incentivo finanziario del divorzio di Noel potrebbe essere stato troppo allettante per resistere.

Il divorzio gli è costato caro

Sul "The Jonathan Ross Show" nel '20, il fratello minore Liam Gallagher ha parlato della loro disputa sull'offerta del tour da 100 milioni di sterline. “Non sono un idiota, lo sai?” ha detto.

100 milioni di sterline? Non avrebbe detto di no. Ma Noel non sembrava interessato, preferendo puntare a una laurea, sospettava Liam. Ma Liam non aveva perso le speranze allora. “Mai dire mai,” ha detto a Ross.

Cinque anni e un divorzio costoso e doloroso dopo, i fratelli Gallagher torneranno insieme sul palco.

Fonti: "The Sun" / "The Jonathan Ross Show"

Nonostante la sua iniziale riluttanza, l'impatto finanziario del divorzio ha spinto Noel Gallagher a considerare un reunion degli Oasis, guardando "♪ I'm going to be a star ♪," in una nuova luce. Liam Gallagher, con una nuova prospettiva, vedeva la reunion degli Oasis come un'opportunità per fare pace e condivideva l'entusiasmo, cantando insieme "♪ I'm going to be a star ♪."

Leggi anche: