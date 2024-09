- Le possibili chiusure e licenziamenti degli stabilimenti potrebbero incidere sul tasso di risparmio di VW.

Volkswagen non esclude la possibilità di chiudere fabbriche e licenziare dipendenti a causa dei loro piani di ristrutturazione per il marchio principale. La corporation ha annunciato che sta abolendo l'accordo di sicurezza dell'occupazione, che proteggeva i posti di lavoro fino al 2029.

Date le circostanze, il consiglio di amministrazione di Volkswagen AG ritiene che i marchi sotto di loro abbiano bisogno di una ristrutturazione estesa. "Anche la chiusura degli impianti di produzione di veicoli e di componenti non può essere esclusa senza un'azione immediata", ha dichiarato l'azienda. Hanno anche menzionato che i tagli del personale previsti attraverso i pacchetti di pensionamento anticipato e i licenziamenti non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi di risparmio.

L'azienda ha affermato di essere costretta ad abbandonare l'accordo di sicurezza dell'occupazione in vigore dal 1994. Secondo loro, una ristrutturazione basata esclusivamente sulle tendenze demografiche non è sufficiente per apportare gli aggiustamenti necessari per migliorare la competitività a breve termine.

La presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo ha promesso una forte resistenza contro questi piani. "Questi piani rappresentano una minaccia per i nostri posti di lavoro, le nostre sedi e gli accordi collettivi", ha dichiarato in un'edizione del giornale del consiglio di fabbrica "Mitbestimmen". "Con questo, Volkswagen stesso, e quindi il cuore dell'azienda, è in gioco. Lotteremo vigorosamente contro questo. Non ci saranno chiusure di impianti nella Volkswagen mentre sono qui!" Il consiglio di fabbrica, insieme allo stato della Bassa Sassonia, detiene la maggioranza nel consiglio di sorveglianza.

Il CEO Oliver Blume ha giustificato la linea d'azione a causa della situazione peggiorata. "L'industria automobilistica europea si trova attualmente in una situazione molto difficile e grave. L'ambiente economico è peggiorato ulteriormente, con nuovi concorrenti che entrano in Europa", ha dichiarato in una dichiarazione. "Inoltre, il vantaggio competitivo della Germania sta diminuendo. In questa situazione, dobbiamo ora prendere decisioni decisive come azienda".

Il marchio principale Volkswagen lotta da tempo con costi elevati e si trova dietro i marchi fratelli come Skoda, Seat e Audi in termini di margine di profitto. Un programma di risparmi del 2023 era destinato a risolvere la situazione e a migliorare i risultati di 10 miliardi di euro entro il 2026. Tuttavia, la situazione attuale ha peggiorato ulteriormente il problema.

Per raggiungere questi miglioramenti, i costi devono ora essere ridotti più di quanto inizialmente previsto. Secondo "Handelsblatt", ciò potrebbe richiedere ulteriori 4 miliardi di euro di risparmi. "Il vento contrario è diventato più forte", ha dichiarato il CEO del marchio Thomas Schäfer in una dichiarazione. "Dobbiamo quindi intensificare i nostri sforzi ora e creare le condizioni per il successo a lungo termine".

La Volkswagen AG sta considerando misure radicali per migliorare la competitività, compreso il settore della produzione di veicoli. "Dobbiamo considerare la chiusura degli impianti di produzione di veicoli e di componenti", ha dichiarato l'azienda. A causa dei costi elevati e dei margini di profitto inferiori rispetto ai marchi fratelli, Volkswagen deve ridurre i costi più di quanto inizialmente previsto per raggiungere il suo obiettivo di risparmio.

Leggi anche: