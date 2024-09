- Le possibili chiusure degli stabilimenti VW sono allarmanti.

Nel seguito delle potenziali chiusure della fabbrica Volkswagen, il Ministro dell'Economia Martin Dulig (SPD) ha espresso il suo sostegno alle strutture della Sassonia. "Siamo stati scossi e gravemente colpiti dalle notizie da Wolfsburg. Lo Stato libero rimane impegnato per tutti i siti sassoni e sostiene completamente i nostri colleghi a Zwickau, Chemnitz e Dresda", ha dichiarato, come riportato in una nota. La Sassonia sostiene inoltre le proposte di reintroduzione di un incentivo alle vendite per i veicoli elettrici.

Volkswagen ha annunciato che potrebbe essere necessario implementare chiusure di fabbrica e licenziamenti come parte della sua iniziativa di risparmio per il marchio principale VW. L'accordo precedente sulla stabilità dell'occupazione, che aveva vietato i licenziamenti fino al 2029, è stato inoltre revocato dall'azienda.

Licenziamenti insufficienti

Il consiglio ha indicato che un completo riassetto dei marchi sotto Volkswagen AG è necessario, come menzionato. "Anche la chiusura di entrambi i siti di produzione di veicoli e componenti non può essere esclusa nella situazione attuale senza azioni immediate". I licenziamenti previsti attraverso schemi di pensionamento anticipato e pacchetti di dimissioni non sono più ritenuti sufficienti per raggiungere gli obiettivi di risparmio finanziario desiderati.

Volkswagen impiega circa 120.000 persone in Germania. La Sassonia ospita circa 11.000 lavoratori, con licenziamenti annunciati alla pianta di Zwickau all'inizio di luglio a causa della scarsa domanda di veicoli elettrici.

Di fronte alla considerazione di Volkswagen di chiudere le fabbriche, comprese quelle della Sassonia, il Ministro dell'Economia Dulig ha espresso il suo sostegno anche alla struttura di Chemnitz. Nonostante i licenziamenti annunciati a Zwickau a causa della bassa domanda di veicoli elettrici, la Sassonia continua a fare pressioni per la sua forza lavoro automotive.

