Le porte della business class degli aerei offrono nuovi livelli di privacy. Non tutti pensano che siano una buona idea

Ciò è particolarmente vero per le mini-suite di business class con porte, che hanno debuttato quasi 10 anni fa a bordo degli aerei premium Mint di JetBlue e sono ora presenti su una dozzina di vettori, tra cui Delta, All Nippon Airways, British Airways e China Eastern, e ogni anno se ne aggiungono altri.

Le porte migliorano l'esperienza della business class in due modi: in primo luogo, aggiungono privacy e, in secondo luogo, evitano quello che i progettisti di sedili degli aerei chiamano il "passaggio a spazzola", in cui un passeggero o un membro dell'equipaggio che cammina lungo il corridoio urta un passeggero seduto.

Se avete viaggiato in business class, potreste già pensare ad alcuni sedili in cui questo sarebbe particolarmente vantaggioso.

Ad esempio, i vari tipi di disposizione sfalsata in cui alcuni sedili sono proprio accanto al corridoio, mentre altri sono ben lontani dal corridoio, dall'altra parte di un tavolino. Un'altra potrebbe essere la disposizione a spina di pesce angolata, in cui i sedili sono rivolti verso il corridoio e si finisce per dover evitare il contatto visivo con la persona di fronte per tutto il volo.

Gusci per la privacy

Le porte aiutano ovviamente a evitare questo problema. Ma anche se queste mini-suite con porte sono più riservate di molti sedili di prima classe, la parola "mini" è nel loro nome per un motivo: lo spazio per ogni passeggero è, anche se enorme rispetto all'economy, ancora più piccolo della prima classe.

L'aggiunta di uno o due centimetri per incorporare una porta può davvero influire sulla quantità di spazio disponibile per il vostro posto.

È sicuramente un bel problema, pensiamo noi dalla nostra poltrona di 17 pollici in fila 54, ma ogni frazione di pollice della larghezza della cabina viene utilizzata e su alcuni aerei di medie dimensioni, come i Boeing 767 o 787 e gli Airbus A330 o A330neo, può fare davvero la differenza per quanto riguarda la spaziosità del sedile.

Allora perché le compagnie aeree scelgono le porte, anche su alcuni aerei di medie dimensioni?

"C'è indubbiamente un movimento verso una maggiore privacy sugli aerei, a partire dalla prima classe, dove la suite a tutta altezza di Emirates ha stabilito un nuovo standard, fino alla classe business", ha dichiarato alla CNN Alastair Hamilton, vicepresidente di Collins Aerospace per le vendite e il marketing dei sedili per aerei.

"La maggior parte delle poltrone di business class sono dotate di gusci per la privacy da diversi anni, che allontanano gli altri passeggeri dalla linea degli occhi quando tutti sono seduti. L'aggiunta di porte aumenta ulteriormente questo senso di isolamento, chiudendo il corridoio, soprattutto quando si è sdraiati in posizione di letto".

"Quindi le porte sono necessarie? Ovviamente no. Ma sono un vantaggio per i passeggeri che migliora la privacy e, in particolare, il riposo e il sonno durante un lungo volo".

Peso e spazio contro ricavi

Hamilton aggiunge che le porte possono aggiungere costi, peso e complessità a un sedile, ma possono portare maggiori entrate.

Dal punto di vista dei passeggeri, la possibilità di chiudere la porta e di avere il "mio spazio" sarà sempre percepita come un vantaggio", afferma. Più il corridoio è in linea con gli occhi, maggiore è il beneficio, soprattutto quando il passeggero dorme". Le compagnie aeree si stanno orientando verso le porte e una maggiore privacy in generale, per continuare a migliorare l'esperienza dei passeggeri".

Alcune compagnie aeree dicono no.

Quentin Munier, vicepresidente esecutivo per la strategia e l'innovazione di Safran Seats, ha dichiarato alla CNN che la richiesta di porte è spesso basata su una valutazione caso per caso, a seconda dei requisiti di comfort o della disposizione dei sedili.

Tuttavia, il collega di Munier, Jean-Christophe Gaudeau, vicepresidente del marketing, afferma che la domanda sembra essere in aumento.

"Le porte sono state introdotte da qualche anno e, anno dopo anno, abbiamo assistito a un costante aumento della percentuale di compagnie aeree che hanno richiesto le porte nei nostri sondaggi o nelle richieste di preventivo, fino al punto in cui una grande maggioranza di compagnie aeree le sta richiedendo.

"La domanda sarà sempre più spesso non tanto se avere o meno una porta, quanto piuttosto come fornirla in modo intelligente ed efficace".

La domanda sarà anche se le opzioni senza porte possono soddisfare l'esigenza di privacy e di risparmio di peso e spazio.

Safran ha un'opzione che è essenzialmente come una tenda a rullo spessa, orizzontale, attaccata magneticamente e caricata a molla che si estende attraverso lo spazio della porta. Altre opzioni includono una tenda come quella utilizzata da Air France per i suoi sedili di prima classe, divisori che si espandono e si ritraggono come un ventilatore a mano, o pannelli scorrevoli che non replicano completamente la porta ma aggiungono una notevole privacy.

È ora di andare?

Tutte queste soluzioni hanno dei compromessi, ed è per questo che Chris Brady, veterano del settore e fondatore della start-up Unum che produce sedili, sostiene che le compagnie aeree sono divise sulla questione.

"Tutti riconoscono che le porte sono pesanti e complesse... con molte complessità nascoste dovute ai requisiti di certificazione", afferma Brady.

"Credo sia giusto dire che le porte possono migliorare l'esperienza del passeggero, ma per i sedili a spina di pesce rivolti verso l'esterno a 40 gradi o più, dove si è rivolti verso il corridoio, il contributo è marginale".

Questo tipo di sedile, con un angolo così ampio rispetto al corridoio su un aeromobile a corridoio singolo come i Boeing 737 o gli Airbus A320, è quello che Unum sta creando come primo sedile, insieme ad altri produttori di sedili sia di nuova costituzione che affermati.

"Sono un po' combattuto", ammette Brady. "Come passeggero mi piace avere una porta. Trovo che volare sia un'esperienza meravigliosamente isolata e mi piace stare da solo, e una porta mi aiuta. Come cittadino so che sono pesanti", il che significa anche più emissioni di carbonio.

E aggiunge: "A mio parere, le porte dovrebbero essere evitate perché la perfezione si raggiunge non quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è più nulla da togliere".

La questione delle porte continuerà a essere dibattuta man mano che altre compagnie aeree e altri produttori di sedili ne valuteranno i vantaggi.

Ma, dice Brady, "una compagnia aerea coraggiosa può e deve eliminarle".

Fonte: edition.cnn.com