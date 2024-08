Melodie, acqua, e radiosità - Le piante e i fiori illuminati dall'acqua e dalla luce catturano i visitatori

Melodie allegre, luci vivaci, fontane danzanti: gli spettacoli di luci e acqua del parco di Hamburg Planten un Blomen hanno attirato un pubblico numeroso dal mese di maggio. "Le cose vanno alla grande", ha dichiarato un rappresentante dell'ufficio distrettuale di Hamburg-Mitte a DPA. "Nei giorni di bel tempo, assistiamo a un buon afflusso di pubblico per gli spettacoli di luci sull'acqua ogni sera, anche nei giorni feriali e nei fine settimana". L'evento gratuito serale continua ad attirare ospiti anche con la pioggia.

Lo spettacolo di luci sull'acqua inizia alle 22:00 fino alla fine di agosto, ma inizia alle 21:00 dal 1° settembre fino alla fine della stagione il 30 settembre. "I visitatori adorano l'atmosfera rilassata e spensierata, la miscela di esibizioni e la libertà di fare un salto spontaneamente", ha dichiarato il rappresentante. La gente guarda lo spettacolo artisticamente progettato seduta sulle panchine del parco o stesa su coperte, spesso con bevande e telefoni a portata di mano.

Due nuovi spettacoli, "Japan After Dark" e "Fusion Classics", finanziati dal gruppo degli amici di Planten un Blomen, si sono uniti al programma, come annunciato dall'ufficio distrettuale di Hamburg-Mitte. "Per fortuna, solo un concerto in luglio è stato interrotto a causa di un'indagine per una minaccia di bomba".

