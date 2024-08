- Le persone traggono beneficio dall'acquisto di mobili a prezzi accessibili

Sembra che i tedeschi stiano riducendo significativamente gli acquisti di mobili. Il settore tedesco del mobilificio prevede una diminuzione delle vendite nominali del 7-9% quest'anno, come dichiarato da Jan Kurth, CEO dell'associazione VDM. Dopo aver tenuto conto dell'inflazione, il calo sarà ancora più consistente.

Nel primo semestre dell'anno, nonostante i costi in aumento, le aziende hanno registrato una diminuzione delle vendite del 9% rispetto all'anno precedente, con entrambi i settori dei mobili per cucine e dei mobili imbottiti che hanno subito perdite significative. Il clima economico povero in Germania continua ad essere un problema importante, senza segni di miglioramento. L'indice di fiducia del consumatore, compilato da GfK e NIM, è diminuito notevolmente ad agosto.

I prezzi dei mobili sono aumentati drasticamente dal 2020, con i letti che sono diventati più cari del 21% e i mobili imbottiti che sono aumentati del 16%. despite a slight easing of price dynamics, modest price hikes cannot be ruled out, according to Kurth. The slow pace of new housing construction remains a concern.

Tuttavia, Kurth remains hopeful. "We believe we've hit rock bottom," he said. The improved business environment and increase in real wages provide reason for optimism. Online shopping platforms like Temu or Shein do not pose a significant threat to the industry, which claims that the majority of furniture is still purchased in physical stores, with around half of the products coming from abroad.

Le vendite di mobili sono diminuite lo scorso anno e molte aziende hanno dovuto ricorrere al lavoro a orario ridotto a causa delle circostanze sfavorevoli. Nel mese di agosto, il 38% delle aziende intervistate ha richiesto tale misura. La chiusura di aziende note come HÜLSTA, che ha cessato le operazioni il 1° giugno, e Opti-Wohnwelt e Schröder, che hanno recentemente dichiarato fallimento, è un triste promemoria della situazione.

Christoph Lamsfuß dell'istituto di ricerca IFH del commercio al dettaglio ha identificato diversi fattori che contribuiscono alla crisi: "Dopo anni di investimenti nella propria casa durante la pandemia, il settore del mobilificio si trova ora di fronte a una diminuzione delle vendite. Gli investimenti privati si stanno spostando verso i viaggi da quando è finita la pandemia. Tuttavia, i salari reali hanno recentemente registrato aumenti significativi, che avranno un impatto positivo sul consumo."

Di recente, il settore del mobilificio è diminuito nuovamente. Attualmente ci sono 417 aziende, rispetto alle 431 dello scorso anno. La forza lavoro è passata da 75.300 a 71.841.

Data la situazione economica attuale in Germania, i consumatori sono cauti negli acquisti di mobili, il che porta a una diminuzione delle vendite. L'associazione VDM si aspetta un calo significativo delle vendite nominali per il settore del mobilificio, con entrambi i consumatori nazionali e internazionali interessati.

Leggi anche: