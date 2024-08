"Le persone tradite" stanno tornando.

Anche se l'autunno sta appena iniziando a manifestarsi, il freddo dell'inverno non è lontano. E quale modo migliore per accogliere le notti che si allungano se non con il format del gioco a quiz "The Traitors - Tradisci tutti!"? RTL ha ufficialmente annunciato l'inizio della seconda stagione.

Attualmente, Sonja Zietlow è impegnata con il suo partner di moderazione Jan Köppen in "Sono una Star - Sfida delle Leggende della Giungla". Tuttavia, il suo prossimo ruolo da protagonista è già in cantiere. Presto, la 56enne guiderà un gruppo di personalità famose attraverso una missione completamente nuova. RTL ha confermato che la nuova stagione di "The Traitors - Tradisci tutti!" sarà trasmessa come "Speciale di Halloween" in esclusiva sul loro servizio di streaming interno RTL+, a partire dal 10 ottobre. Al momento, non ci sono accordi per una trasmissione televisiva lineare.

Il 10 ottobre, gli spettatori potranno trasmettere in streaming i primi due episodi della nuova stagione su RTL+. Gli episodi rimanenti saranno rilasciati su base settimanale in seguito.

Durante una precedente moderazione in "Sfida delle Leggende della Giungla", Zietlow ha fatto un'indiscrezione sul trama futuro, dicendo: "Tre donne che si riuniscono sotto il velo dell'oscurità per eliminare gli altri giocatori uno per uno, con un tesoro alla fine di tutto. Questo suona familiare, ma non riesco proprio a collocarlo..." Non è impossibile che stesse suggerendo che tre famose donne celebri serviranno come traditrici in questa nuova stagione, non è vero?

"Roster di celebrità di alto profilo"

Nelle prossime puntate, Zietlow sorveglierà nuovamente un "roster di celebrità di alto profilo", come confermato da RTL. Tuttavia, le identità di queste celebrità sono ancora avvolte nel mistero.

In questo formato, i concorrenti vengono riuniti in un castello. Accanto a queste persone genuine ci sono tre traditori nascosti, che eliminano gradualmente i loro compagni di gioco per reclamare il tesoro per sé. Nel frattempo, il pubblico è a conoscenza delle identità dei traditori fin dall'inizio.

Nella prima stagione, le star della musica Anna-Carina Woitschack e Vincent Gross sono riusciti a mantenere il loro status di traditori segreto fino alla fine, portando a casa un premio in denaro di €46.500.

La seconda stagione di "The Traitors - Tradisci tutti!" andrà in onda come "Speciale di Halloween" in esclusiva su RTL+ il 10 ottobre.

