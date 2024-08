Le persone invecchiano in modo drammatico in due colpi

Le persone invecchiano in modo non uniforme, ma a salti. Lo dimostra uno studio dell'Università di Stanford. Secondo questo, ci sono due periodi principali in cui la maggior parte delle molecole e dei microrganismi nel corpo cambiano improvvisamente. I ricercatori sospettano che questo sia anche legato allo stile di vita.

Le persone invecchiano in due periodi principali. Questo è stato scoperto da un team di ricerca dell'Università di Stanford. Questi periodi principali si verificano intorno ai 44 e 60 anni, come riportato dai ricercatori, tra cui il genetista Michael P. Snyder, sulla rivista "Nature Aging".

Per lo studio, sono stati reclutati 108 volontari di età compresa tra 25 e 75 anni dalla California. Nel corso di 1,7 anni, sono stati prelevati campioni di sangue e feci, nonché tamponi della pelle, della bocca e del naso, ogni pochi mesi e riesaminati dopo quasi sette anni. I ricercatori hanno analizzato un totale di 135.000 molecole diverse, come RNA, proteine e metaboliti, nonché microrganismi, come batteri, virus e funghi, che vivono nell'intestino e sulla pelle di ogni persona.

Hanno scoperto che la frequenza di la maggior parte delle molecole e dei microrganismi non cambia gradualmente e cronologicamente, ma piuttosto aumenta o diminuisce a salti. I ricercatori hanno quindi esaminato i gruppi di molecole con i maggiori cambiamenti e hanno trovato che i cambiamenti improvvisi si verificano nella metà dei 40 anni e all'inizio dei 60 anni.

Primo Tentativo di Spiegazione

Il salto drammatico nella metà dei 40 anni è stato inaspettato per il team di ricerca e initially attribuito ai cambiamenti nel corpo delle donne che si avvicinano alla menopausa. Tuttavia, l'analisi ulteriore dei dati ha mostrato che cambiamenti simili si verificano anche negli uomini nella metà dei 40 anni.

"Non stiamo solo cambiando gradualmente nel tempo. Ci sono alcuni cambiamenti veramente drammatici", ha dichiarato Snyder al "The Guardian". "Mostra che la metà dei 40 anni è un momento di cambiamenti drammatici, così come l'inizio dei 60 anni. E questo è vero indipendentemente dalla classe di molecole che si sta esaminando."

Due Onde, Molti Cambiamenti

Il team di ricerca ha visto la prima ondata di cambiamenti principalmente in molecole legate alle malattie cardiovascolari e al metabolismo della caffeina, dell'alcol e dei lipidi. La seconda ondata di cambiamenti era principalmente in molecole coinvolte nella regolazione immunitaria, nel metabolismo dei carboidrati e nella funzione renale. Le molecole legate all'invecchiamento della pelle e dei muscoli cambiavano improvvisamente in entrambi i momenti.

I ricercatori sospettano che questi cambiamenti improvvisi potrebbero avere effetti diretti sulla salute. Inoltre, suggeriscono che questi cambiamenti drammatici potrebbero non essere determinati biologicamente, ma piuttosto legati allo stile di vita delle persone. Ad esempio, i cambiamenti nel metabolismo dell'alcol potrebbero essere dovuti a un aumento del consumo di alcol nella metà dei 40 anni, una fase della vita spesso stressante, come ha dichiarato Snyder in una dichiarazione dell'università.

Il team di Stanford Medicine sta ora pianificando di indagare le cause di questi cambiamenti. Indipendentemente dalle cause, l'esistenza di questi cluster suggerisce che le persone dovrebbero prestare attenzione alla loro salute, soprattutto nei loro 40 anni e 60 anni, sottolineano i ricercatori. Ciò potrebbe significare fare più esercizio fisico in entrambi i gruppi di età per proteggere il cuore e mantenere la massa muscolare, o limitare il consumo di alcol nella

Leggi anche: