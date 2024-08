Indice

Secondo uno studio condotto dall'istituto di sondaggi forsa per conto di stern e RTL, l'AfD (Alternativa per la Germania) potrebbe essere il partito più forte nella Sassonia e nella Turingia. Tuttavia, il ruolo influente nella formazione del governo potrebbe essere svolto dall'Alleanza per la Sassonia (BSW). Tra le principali preoccupazioni del pubblico figurano il conflitto ucraino, l'inflazione e le azioni del governo federale, come emerso dal sondaggio.

In Sassonia e Turingia, l'AfD si attesta al 30%. Il CDU mantiene il primo posto in Sassonia, con both il CDU e il BSW che formano maggioranze assolute se si uniscono. Nella Turingia, il partito di Wagenknecht potrebbe prendere il secondo posto, che gli darebbe il diritto di guidare una coalizione con il CDU. Tuttavia, per ottenere i seggi della maggioranza necessari, sarebbe necessario l'aiuto dell'SPD in una coalizione CDU-BSW. Altri coalizioni multipartitiche che includono l'AfD sono teoricamente possibili, ma improbabili a causa dell'opposizione degli altri partiti. Il CDU si rifiuta di formare una coalizione con il partito di sinistra.

In un'elezione diretta per il capo del governo in Sassonia, il 50% dei votanti sceglierebbe Michael Kretschmer del CDU. Jörg Urban dell'AfD segue a distanza. Il candidato principale del BSW, Sabine Zimmermann, ha un sostegno inferiore a causa dei numeri dei sondaggi del suo partito.

In Turingia, Bodo Ramelow del partito di sinistra guida con il 42% dei voti, seguito dai suoi oppositori dell'AfD e del CDU. Il sostegno per il candidato principale del CDU, Mario Voigt, è solo del 10% e non è un forte candidato per il suo partito.

Il 16% dei Turingi voterebbe per Björn Höcke dell'AfD come ministro presidente in un'elezione diretta. Come Voigt, Höcke fatica a connettersi con un ampio spettro di elettori, ottenendo i suoi migliori risultati tra gli uomini, i lavoratori e coloro che sono insoddisfatti del governo di Ramelow.

Come nelle elezioni locali precedenti, i problemi politici federali hanno un forte peso per i partiti, che risuona con gli elettori. In Sassonia, le preoccupazioni per la violenza in aumento, il conflitto ucraino o l'immigrazione sono diffuse. Due terzi delle persone disapprovano le politiche del governo federale.

In Turingia, la paura di un'escalation del conflitto ucraino domina l'umore, insieme alla disapprovazione della coalizione del semaforo.

Una netta maggioranza di rispondenti in Turingia e Sassonia concorda sul fatto che la Germania non dovrebbe offrire più armi all'Ucraina. Circa il 25% vuole mantenere l'aiuto militare esistente e solo una piccola minoranza si schiera per un aumento del sostegno.

Quando si tratta di identificare il problema più significativo nei loro rispettivi paesi, i rispondenti menzionano più frequentemente l'immigrazione. Una parte significativa delle persone in Sassonia è anche preoccupata per la minaccia dell'estremismo di destra, anche se questa è una preoccupazione minore in Turingia. I problemi tradizionali come l'istruzione, la stabilità finanziaria e l'inflazione sono le principali preoccupazioni in entrambe le regioni, con la politica climatica che viene data la priorità più bassa.

Data l'interesse per l'immigrazione, i rispondenti sono stati ulteriormente invitati a valutare l'importanza dell'integrazione o del fermare l'immigrazione. Tranne che per l'AfD, i sostenitori di tutti i partiti in Sassonia danno la priorità all'integrazione. Tuttavia, molti voti BSW e CDU

