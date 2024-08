Le persone in Germania stanno attualmente vivendo livelli di stress senza precedenti.

Giovani in Germania segnalano livelli di stress più elevati rispetto a qualche anno fa, secondo i dati della Fondazione Futuro di Hamburg. È soprattutto la giovane generazione a sperimentare questo aumento dello stress, con il 63% dei giovani under 30 che ammette di essere più stressati ora. Al contrario, solo il 31% di coloro che hanno più di 65 anni condivide questo sentimento, mentre quelli tra i 30 e i 64 anni si trovano a metà strada con il 54%.

Le cause principali di questo stress includono la digitalizzazione, i social media, la difficoltà nel conciliare lavoro e vita privata e l'instabilità finanziaria. La survey ha scoperto che circa il 52% dei tedeschi si sente più stressato.

La transizione digitale e la trasformazione dell'ambiente di lavoro stanno causando ulteriore stress sociale per i giovani a causa del costante confronto sui social media.

Lottare per l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Per coloro che hanno tra i 30 e i 64 anni, mantenere un equilibrio tra lavoro e vita familiare può essere un fattore di stress aggiuntivo. Le richieste sia dal luogo di lavoro che dalla famiglia sono aumentate negli ultimi tempi, mentre il sostegno da parte dei membri della famiglia è diminuito. L'instabilità finanziaria, derivante da mercati del lavoro instabili e costi della vita in aumento, peggiora ulteriormente il loro stress.

Al contrario, coloro che hanno più di 65 anni tendono ad essere più rilassati, avendo già raggiunto la pensione o avendo un reddito costante. Tuttavia, continuano a fare i conti con problemi globali come il cambiamento climatico, le pandemie, i conflitti e le guerre, che contribuiscono al loro malessere e stress. La survey ha coinvolto 2.000 partecipanti adulti, condotta da un'azienda di ricerca di mercato.

