Le persone evacuano mentre gli incendi in California e Nevada si avvicinano pericolosamente e i meteorologi prevedono temperature senza precedenti.

Il fuoco di Line si espande drasticamente: L'incendio boschivo ha bruciato 20.553 acri domenica, dopo aver preso fuoco alla base delle montagne di San Bernardino giovedì. La sua dimensione è significativamente aumentata dal mattino di sabato. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione ai residenti di diverse aree poiché il vasto incendio ha inviato fiamme arancioni brillanti e dense, alte colonne di fumo nell'atmosfera. Più di 1.800 vigili del fuoco stanno lottando contro l'incendio, che non aveva ancora alcun contenimento domenica sera, secondo Cal Fire. L'incendio ha ferito tre persone, ma le autorità non hanno ancora reso noto la gravità delle ferite.

Venti selvaggi e vegetazione estremamente secca stanno peggiorando il comportamento dell'incendio, secondo Cal Fire domenica. Il fumo rimane un ostacolo per i vigili del fuoco e i residenti, e i temporali del pomeriggio potrebbero generare nuovi incendi.

"Temperatures roventi associate a temporali metteranno alla prova i vigili del fuoco nei giorni successivi," ha dichiarato Cal Fire.

L'incendio ha portato al rilascio di un avviso per il fumo da parte del South Coast Air Quality Management District. Di conseguenza, il Rancho Cucamonga Fire District ha consigliato ai residenti di rimanere all'interno se possibile, tenere le finestre e le porte chiuse e ridurre le attività all'aperto.

Un avviso di alluvioni lampo è stato emesso nei contea di Riverside e San Bernardino fino a domenica sera, come segnalato dall'ufficio del National Weather Service di San Diego.

Le tempeste stanno causando piogge intense localizzate nella zona dell'incendio di Line. L'avviso indica che le alluvioni lampo sono in corso o attese, con il rischio di danni. Le frane sono probabili, in particolare nelle aree con cicatrici di bruciature recenti.

Il radar ha rilevato temporali che producono pioggia torrenziale a un ritmo di 1-2 pollici all'ora nella zona interessata.

L'incendio di Line produce i propri fenomeni meteorologici: Mentre brucia acri di terra, genera i propri schemi meteorologici sotto forma di nubi pirocumulo. Queste nubi possono indurre venti instabili che aiutano a spingere l'incendio avanti, espandendone la portata e mettendo alla prova i vigili del fuoco. Se le temperature sono sufficientemente elevate, le nubi possono generare fulmini e pioggia, noti come pirocumulonembi. Possono salire fino a 50.000 piedi e generare i propri sistemi di tempesta.

Migliaia costrette a lasciare le loro case nelle comunità montane della California: Con le fiamme che si avvicinano pericolosamente, il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino ha ordinato l'evacuazione obbligatoria per circa 4.800 case nelle aree di Running Springs e Arrowbear Lake. Centinaia di altre persone sono state evacuate a Highland, Forest Falls, Mountain Home Village e Angelus Oaks. "L'incendio di Line è altamente attivo e si sta espandendo in vegetazione infiammabile," ha riferito Cal Fire. "Ci sono attualmente 36.328 strutture a rischio, comprese case unifamiliari, edifici commerciali e strutture varie."

I vigili del fuoco sono riusciti a proteggere le case dalle fiamme, secondo il capo battaglione di Cal Fire Brent Pascua, che ha parlato con CNN domenica.

"I vigili del fuoco sono stati straordinariamente efficaci despite the unpredictability of this fire, and we strive to maintain that status by staying vigilant," Pascua ha detto a CNN's Fredricka Whitfield.

Ha inoltre sottolineato che a causa dell'incertezza dell'incendio, tutti gli aspetti del fuoco sono preoccupanti per i vigili del fuoco. "Dobbiamo assicurarci che i nostri equipaggi siano posizionati su tutti i lati dell'incendio per mantenere la loro posizione," ha dichiarato Pascua.

L'incendio del ponte si avvicina alla foresta nazionale di Angeles: Un incendio si è rapidamente espanso a 800 acri domenica all'interno della foresta nazionale di Angeles, a nord della zona metropolitana di Los Angeles. Numerose strade nel parco sono state chiuse, hanno riferito gli ufficiali del parco in un post su Facebook.

L'incendio di Boyle minaccia Clearlake, California: Le strutture sono in fiamme vicino a Clearlake, in California, a circa 100 miglia a ovest di Sacramento. Almeno 30 strutture sono coinvolte e circa 4.000 residenti sono stati sfollati dall'incendio in crescita di 76 acri, che Cal Fire ha riferito essere al 10% di contenimento.

La California dichiara lo stato di emergenza: Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di San Bernardino a causa dell'incendio di Line. Ha ottenuto l'aiuto dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze per assicurare l'accesso alle risorse essenziali per gli incendi, come dichiarato in una dichiarazione.

Il Nevada dichiara lo stato di emergenza: domenica, il governatore del Nevada Joe Lombardo ha annunciato lo stato di emergenza a causa dell'incendio, come riportato nella sua dichiarazione.

L'incendio boschivo del Nevada distrugge le strutture: L'incendio di Davis, un pericoloso incendio boschivo spinto dal vento a sud di Reno, ha bruciato circa 6.500 acri, danneggiato o distrutto 14 strutture e rimane al 0% di contenimento domenica sera tardi. Il Truckee Meadows Fire and Rescue ha dichiarato: "Le risorse aeree pesanti e i numerosi enti sono al lavoro per contenere questo incendio boschivo spinto dal vento".

L'incendio ha portato all'evacuazione di circa 14.000 persone nelle aree interessate della contea di Washoe e più di 6.000 residenti sono senza elettricità, come indicato nella dichiarazione di emergenza.

"Venti turbolenti sono attesi per tutta la settimana," ha notato un aggiornamento del Humboldt-Toiyabe National Forest, aggiungendo che i clienti attualmente senza elettricità devono essere preparati a interruzioni prolungate e quelli con elettricità devono essere preparati a possibili ulteriori interruzioni a causa della natura volatile dell'incendio.

NV Energy ha dichiarato di aver spento l'elettricità per prevenire ulteriori incendi e proteggere i soccorritori. Ha anche chiesto a coloro che sono ancora forniti di elettricità e vicini all'incendio di prepararsi a possibili interruzioni.

"L'elettricità è stata ripristinata per 12.500 clienti, ma 6.300 rimangono ancora senza elettricità questa notte fino al 9 settembre," ha riferito NV Energy in una dichiarazione sui social media.

Caldo intenso intensifica la sofferenza della regione: Sono attivi avvisi di calore estremo e allerta in California meridionale, Sudovest del deserto e Grande Bacino settentrionale. Le temperature in California meridionale oscillano tra i 35 e i 40 gradi Celsius – circa 10-20 gradi più alte del solito per la regione. Di conseguenza, è stata emessa un'allerta sulla qualità dell'aria a causa dell'ondata di calore e dell'aumento dei livelli di inquinamento da particelle dovuto al fumo degli incendi, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale.

I residenti sono in allarme mentre le fiamme si avvicinano

Il Line Fire si è espanso notevolmente in un periodo di 30 ore, passando da circa 480 ettari alle 17:00 PT del venerdì a oltre 7000 ettari sabato sera.

Mentre l'incendio devastava le montagne della contea di San Bernardino, alcuni residenti hanno tentato di fermarne la avanzata verso le loro case.

Brian Gano, residente di Highland, ha riferito a KCAL News, affiliata di CNN, di aver tentato di spegnere le fiamme con un tubo ad alta pressione insieme alla moglie e al figlio.

“Le fiamme erano quasi su di noi a causa del cambio di vento”, ha raccontato Gano. “Ho un tubo potente nel mio cortile”.

Un'altra residente, Diya Hirpara, ha dichiarato di aver acquistato generi di prima necessità in previsione di una possibile evacuazione.

“Era veramente spaventoso”, ha detto Hirpara. “Siamo essentially in bilico, in attesa”.

Larissa Gonzalez ha condiviso immagini di una tempesta che avvolgeva il Line Fire a Lake Arrowhead sabato. “C'è stato un notevole tuono, fulmini e vento provenienti da quell'incendio; il vento stava alimentando le fiamme oltre quella cresta”, ha detto Gonzalez a CNN. Ha osservato la tempesta per circa un'ora mentre era parcheggiata di fronte alla Rim of the World High School per osservarne la direzione e decidere se era necessario prepararsi all'evacuazione.

I turisti nella zona sono stati colpiti dal fumo e dalle fiamme.

Mark Weidhase ha riferito a CNN di aver visitato le montagne per sfuggire al caldo mentre si trovava in visita dal Canada. Mentre lasciavano Big Bear e passavano per Running Springs sabato, hanno incontrato il Line Fire. Weidhase ha detto che si sono fermati sulla Highway 330 per osservare da vicino l'enorme incendio dopo aver notato che era chiusa e aver appreso dell'ordine di evacuazione. “Amo le montagne, ma non quando sono in fiamme”, ha detto.

Varie agenzie, tra cui Cal Fire, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di San Bernardino e l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di San Bernardino, stanno collaborando per gestire l'incendio. La Croce Rossa Americana ha allestito un centro di evacuazione in una chiesa vicina per coloro che cercano rifugio dall'incendio.

La California sta vivendo una stagione degli incendi attiva. Gli incendi hanno bruciato oltre 345.000 ettari in tutto lo stato quest'anno, rispetto ai 101.366 ettari dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo Cal Fire.

A peggiorare la situazione, una coppia di terremoti si è verificata vicino a Ontario, California, a distanza di mezz'ora l'una dall'altra sabato.

Il primo terremoto aveva una magnitudo di 3.5 alle 10:00 ora locale, e il terremoto successivo ha registrato una magnitudo di 3.9, secondo i dati del US Geological Survey. I terremoti sono stati avvertiti dalle persone che vivono fino a Los Angeles.

I contributi per questo report sono di CNN’s Faith Karimi, Ashley R. Williams, Artemis Moshtaghian, Sarah Dewberry e Eric Zerkel.

