- Le persone espulse ricevono 1.000 euro di risarcimento monetario al momento della partenza.

Alle 6:56 del mattino di un venerdì, un aereo è decollato da Lipsia diretto a Kabul. Si trattava del primo volo di espulsione dopo la presa del potere dei talebani, a bordo dei quali si trovavano 28 criminali afghani in espulsione. Lo ha riferito "Der Spiegel", citando fonti di sicurezza. Secondo il rapporto, a ciascun espulso è stato consegnato un "regalo di addio" di 1.000 euro prima di salire sull'aereo. Il governo tedesco avrebbe pianificato questa azione per mesi.

In Germania, questi individui avevano commesso crimini gravi, alcuni dei quali avevano scontato pene detentive. Si pone quindi la questione del perché questi individui abbiano ricevuto denaro dal governo, soprattutto dal momento che stavano comunque lasciando il paese.

Finanziamento del governo federale per le espulsioni

L'aiuto finanziario è sospettato di far parte di un programma gestito dall'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (BAMF) chiamato "REAG/GARP". Gli acronimi stanno per "Programma di reintegrazione e emigrazione per i richiedenti asilo in Germania" e "Programma di rimpatrio assistito dal governo". Entrambi i programmi di finanziamento mirano a organizzare e sostenere le partenze.

Il programma sostiene principalmente le persone che si trovano in Germania e vogliono fare ritorno nel loro paese d'origine. Copre le spese come il viaggio per raggiungere l'aeroporto. Secondo "t-online", è disponibile un pagamento una tantum di 1.000 euro per persona, o un massimo di 4.000 euro per famiglia. Questo è noto come "regalo di addio" - un fondamento finanziario per evitare che arrivino nel loro paese d'origine senza denaro.

Forte critica da parte dei politici della CDU

"Trovo questo un segnale molto discutibile", dice la politica della CDU Lena Düpont sul canale "Welt". "Stiamo minando la legge e l'ordine qui". Anche se è ragionevole sostenere finanziariamente il ritorno volontario nel paese d'origine, questo non si applica ai criminali espulsi.

Il "regalo di addio" suscita anche controversie sulla piattaforma X. "Inaccettabile", dice Christoph Ploß, CDU, infuriato, "Il governo a traffico luminoso ha completamente perso la testa?" Altri utenti si riferiscono alla situazione legale e accusano Ploß e altri critici di populismo rozzo.

L'argomento sta alimentando un dibattito già acceso. Se il governo federale commenterà ulteriormente la questione rimane incerto.

