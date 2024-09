Chi aspira a diventare milionario? - "Le persone della mia età sono troppo anziane": risate di un'81-year-old.

Il prossimo episodio di "Chi vuole diventare milionario?" dopo la "Settimana del Milione da 3 milioni di Euro" vedrà un confronto generazionale tra persone under 30 e over 80. Uno dei concorrenti anziani che otterrà il posto caldo sarà Petra Tanzi di Francoforte sul Meno, che compirà 81 anni quest'anno. Durante la sua chiacchierata con il presentatore Günther Jauch, lui è stupito non solo dalla sua energia. Lavora ancora part-time come segretaria di direzione ("il mio capo si è privatizzato") e frequenta siti di appuntamenti online.

"Non su Tinder, vero?", chiede Jauch. "Ci sono anch'io, perché è gratis", risponde lei. Nonostante gli incontri si traducano solo in appuntamenti per un caffè, non è successo nulla di più significativo. "Se mi piace qualcuno, di solito è molto più giovane. Quelli della mia età sono tutti troppo vecchi!", spiega, suscitando le risate del pubblico. "Be', è fantastico", esclama Jauch. "Gli uomini della sua età sono tutti troppo vecchi! A che età dovrebbe essere lui?", chiede. "Be', intorno ai 70... Voglio dire, se ha 80 anni e va bene, non ho problemi. Ma la maggior parte di loro sembra vecchi nonni. E io non sono così", dice. "Non sono una persona anziana".

Jauch è ansioso di scoprire i suoi segreti per mantenersi in forma a un'età così avanzata. "Forse perché sono single da 35 anni e continuo a lavorare?", si chiede. Si tiene in forma con attività fisiche e fa ancora ginnastica. "E sono sempre positiva, mai negativa. Sono la persona più ottimista del mondo", dice. Il suo stile di vita non è esattamente strutturato, però. "Mangio quello che voglio. Bevo due o tre bicchieri di vino ogni sera - a volte anche quattro. Non fumo. Mi piace viaggiare in molti paesi. Parlare diverse lingue mi tiene sveglia, e sono soddisfatta di me stessa."

Senza lifeline rimaste, considera all'inizio di abbandonare la domanda da 16.000 Euro: "Qual è un altro termine per Jehovah, secondo il dizionario? A: Dio, B: Gesù, C: Eva o D: Mosè?". Jauch consiglia: "Cosa hai da perdere, tanto per divertirti?". "Dio, ma ho paura", ammette. "Devi imparare a fidarti degli uomini anche alla tua età", la incoraggia verso la risposta corretta A. Questo la qualifica per la finale di giovedì, dove tutti i concorrenti che hanno superato il traguardo dei 16.000 Euro hanno la possibilità di vincere tre milioni di euro, a condizione che siano disposti a investire una parte delle loro vincite.

Sapevi che? Esattamente 25 anni fa, il 3 settembre 1999, Günther Jauch ha debuttato con "Chi vuole diventare milionario?". Nel suo commento, il 68enne si riferisce al "giovane, simpatico e vivace" presentatore di quegli anni.

Note: Stern è parte di RTL Germania.

"Chi si unirà a Petra sulla poltrona calda e potrebbe diventare milionario?", si chiede ad alta voce Günther Jauch. "Non mi dispiace un milionario più giovane, basta che non sia troppo giovane!", scherza Petra, facendo riferimento alle sue preferenze in fatto di partner.

Leggi anche: