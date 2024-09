Le persone con un livello di istruzione inferiore godono in Germania di migliori opportunità di carriera.

In Germania, le persone meno istruite hanno maggiori possibilità di trovare lavoro rispetto ad altri paesi industrializzati. Secondo l'Ufficio federale di statistica, lo scorso anno il 66% di loro era occupato, una percentuale superiore alla media dell'OCSE del 60%. La maggior parte di queste persone non ha qualifiche professionali o accademiche o ha un diploma di scuola secondaria inferiore o intermedia senza ulteriori studi.

Anche con un livello di istruzione moderato, compreso tra la formazione professionale e almeno il diploma di scuola secondaria superiore, il tasso di occupazione in Germania è del 83%, superiore alla media dell'OCSE del 77%. Le persone altamente qualificate con un attestato di maestro artigiano o un titolo di studio universitario hanno un tasso di occupazione del 89%, superiore alla media dell'OCSE dell'87%.

Confrontando i diversi stati, le persone con meno istruzione formale sono più probabili essere occupate in Baviera (74%) e Baden-Württemberg (72%) rispetto alla Sassonia-Anhalt, Berlino e Sassonia, dove solo il 58% di loro è occupato.

