Le persone con disabilità sono caratterizzate principalmente come persone prima di tutto.

Solitamente mi chiedono: è corretto per le persone non disabili fare battute su chi ha una disabilità? Penso: se le battute sono divertenti, allora perché no.

"Ogni routine comica dovrebbe iniziare come una persona in sedia a rotelle: ha bisogno di impostare il tono." Il comico Felix Lobrecht iniziava i suoi spettacoli con questa battuta. Penso che sia un gioco di parole intelligente. È un fatto, non punta il dito contro nessuno, non è offensivo e addirittura è un buon gioco di parole. Alcuni utenti di sedia a rotelle potrebbero sentirsi presi di mira - tutti sono diversi. Ma nel complesso, nessuno si offenderebbe per questa battuta.

Il comico Chris Tall fa anche battute su persone con disabilità nei suoi spettacoli, ma lo fa in modo simpatico e senza offendere nessuno. E il comico, noto per la sua corporatura robusta, fa anche battute su persone in sovrappeso, soprattutto su se stesso.

Tuttavia, il caso di Luke Mockridge è diverso. Qui, le persone con disabilità sono prese in giro, non solo atleti disabili. Nell'episodio del podcast, si suggerisce che le persone con disabilità non siano in grado di raggiungere l'eccellenza sportiva a causa della loro disabilità. Questa è una linea che non è divertente: prendere in giro le persone per la loro disabilità. La scena non era divertente nemmeno lei.

Mockridge riconosce questo, come ha mostrato la sua cosiddetta scusa di qualche giorno fa. Ma è come la dichiarazione di Alexander Gauland sullo sterco di uccello: sia il suo commento che l'imitazione dei movimenti delle persone con disabilità erano stati pianificati in anticipo. La risata parzialmente beffarda che ha reso questa "commedia" addirittura disgustosa non è stata un incidente. E c'è una semplice regola: se non vuoi dover scusarti per aver oltrepassato un limite, non oltrepassarlo.

Nella vita di tutti i giorni

Ma cosa succede nella vita di tutti i giorni? Puoi dire qualcosa a una persona con disabilità in una conversazione? Direi: sì, ma sii consapevole delle conseguenze. Le persone con disabilità reagiscono come le persone. Possono essere sensibili o dure, avere giorni buoni o cattivi, umori buoni o cattivi. Le persone con disabilità sono prima di tutto persone.

Quindi, non dire, fai o chiedi nulla che tu stesso troveresti disturbante. Non toccare uno sconosciuto senza braccia sulla spalla se non vorresti che qualcuno lo facesse a te. Non correre da una persona con vista compromessa e afferrarla per il braccio se non vorresti che uno sconosciuto si aggrappasse al tuo braccio. Tuttavia, non sarebbe corretto se fossi sicuro che il tuo interlocutore potrebbe aver bisogno di aiuto. Tieni presente che la persona con vista compromessa potrebbe non vederti. Parla con loro, reagiranno: positivamente, negativamente, con nonchalance, stressati - dipende dalla situazione.

Come ti comporti in una conversazione con una persona con disabilità è piuttosto semplice: trattali come persone. Non fare commenti che troveresti offensivi dagli altri. Non fare domande che non vorresti essere fatto a te. Se hai esagerato, lo vedrai sulla faccia del tuo interlocutore.

In generale, consiglio: sii curioso. Il numero di persone con disabilità sta diminuendo grazie alle migliori cure mediche. Se hai l'opportunità di parlare con una persona con disabilità, fallo. Imparerai molto.

Le persone con disabilità spesso si riferiscono a se stesse come "disabili" o descrivono la loro disabilità come: paraplegici, sordi, ciechi. "Disabilità" è una parola neutra che descrive uno stato. Ad esempio, ho una disabilità fisica che mi impedisce di guidare un'auto. La mia disabilità è visibile, non la nascondo e non è qualcosa di cui mi vergogno. La parola "disabilità" non è il problema. Il problema sta in ciò che le persone immaginano quando la sentono.

Tuttavia, la lingua sta evolvendo e le persone sono sempre più al centro della conversazione. Mentre era accettabile dieci anni fa dire "la persona disabile", oggi dovremmo dire "la persona con disabilità".

È importante notare che non ho solo una disabilità, sono anche disabile. Questo vale per tutte le persone con disabilità, indipendentemente dalla loro specifica disabilità: qui manca un interprete del linguaggio dei segni, lì un bagno è inaccessibile per un utente di sedia a rotelle, altrove un hotel ha un buffet della colazione non navigabile per una persona con vista compromessa. Per far fronte a questo, le persone con disabilità cercheranno soluzioni, come chiedere aiuto al personale dell'hotel al buffet.

Le persone spesso trovano modi per evitare l'uso della parola "disabilità". Sebbene ben intenzionate, credo che siano in gran parte inutili. Un termine popolare è "handicap", ma ha una connotazione negativa, anche nei paesi di lingua inglese. Letteralmente significa "restrizione". Tuttavia, grazie alla tecnologia assistiva, alle leggi moderne e a una società più comprensiva, le vite delle persone con disabilità sono meno "restrittive" che mai.

Il fatto è che, mentre c'è ancora molta strada da fare per la normalità completa, siamo arrivati ​​molto lontano. Questo è evidente nella reazione al podcast che presenta Luke Mockridge. Discriminare le persone con disabilità non è più accettabile. Ciò che sta gradualmente prendendo piede nella società è: siamo tutti uguali.

In alcuni circoli, prendere in giro le disabilità può essere visto come perpetuare la discriminazione. Ad esempio, utilizzare stereotipi o fare battute che prendono di mira gli individui sulla base della loro disabilità può essere considerato irrispettoso e dannoso.

Inoltre, alcune frasi perpetuano stereotipi negativi, come fare riferimento a una persona come "handicappata" invece di utilizzare l'approccio più rispettoso della persona "persona con disabilità". Questa terminologia enfatizza l'identità dell'individuo e le sue abilità invece di concentrarsi esclusivamente sulla sua disabilità.

Leggi anche: