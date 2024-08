- Le persone con disabilità ricevono sussidi per la pensione di invalidità

Da luglio, circa 84.000 persone che ricevono benefici per disabilità dall'Assicurazione pensioni tedesca nella Renania-Palatinato hanno iniziato a ricevere fondi extra. Inclusi i pensionamenti forniti da altre istituzioni assicurative nella regione, oltre 100.000 pensionati sono stati interessati, come dichiarato da Hans-Georg Arnold, portavoce della DRV Renania-Palatinato, all'Agenzia tedesca di stampa a Magonza.

Le persone che sono entrate in pensione per disabilità tra il 2001 e il 2018 sono quelle colpite. L'importo supplementare della pensione dipende dalla data di inizio della pensione per disabilità, variando tra il 4,5% e il 7,5%. La pensione standard per disabilità ammontava a una media di 1.012 euro al mese alla fine del 2023, secondo la DRV. Questi supplementi sono in aggiunta a questo.

Le ragioni di questi supplementi derivano dai miglioramenti nei benefici della pensione per disabilità tra il 2014 e il 2018, inizialmente riservati ai nuovi pensionati, ma successivamente estesi a coloro che erano già in pensione, come spiegato da Arnold.

"La pensione per disabilità funge da rete di sicurezza per le persone che, a causa di problemi di salute, non possono più lavorare e contribuire", ha dichiarato Bettina Rademacher-Bensing, CEO dell'Assicurazione pensioni tedesca Renania-Palatinato. "È un componente essenziale del nostro sistema sociale".

È gratificante vedere che tutti coloro che attualmente ricevono una pensione per disabilità beneficiano di questi miglioramenti retroattivamente. "È fondamentale continuare a lavorare per prevenire che le persone con problemi di salute diventino disabili in primo luogo", ha aggiunto Rademacher-Bensing. In tal senso, l'assicurazione pensioni investe nella prevenzione della salute e nella riabilitazione medica, consentendo a molte persone con disabilità di tornare al lavoro.

I supplementi alle pensioni per disabilità sono direttamente legati ai miglioramenti nei benefici lavorativi per le persone con disabilità. Grazie a questi miglioramenti, le persone che ricevono benefici per disabilità legati al lavoro ora ricevono fondi extra.

