John e Georgia McGinty si stavano rilassando su un Uber nel marzo 2022 quando la loro corsa, ignorando un semaforo rosso, è entrata in collisione con un altro veicolo, causando gravi ferite, stress emotivo e perdite finanziarie, come riportato nei documenti del tribunale.

Georgia ha subito diverse fratture in tutto il corpo, comprese quelle alla cervicale, lombare, alla colonna vertebrale e alle costole, oltre ad altre ferite che hanno richiesto interventi chirurgici e trattamenti. John, d'altra parte, ha avuto a che fare con la mobilità compromessa al polso sinistro e una frattura allo sterno.

La coppia ha deciso di intentare una causa legale contro Uber, ma un tribunale superiore ha recentemente respinto la loro richiesta per un processo con giuria, sostenendo che avevano precedentemente accettato le condizioni aggiornate di Uber, che includono l'arbitrato obbligatorio. Ciò si applica sia all'app Uber che Uber Eats.

I McGinty sostengono che la loro figlia minore ha acconsentito ai termini del servizio di Uber Eats cliccando il pulsante necessario che confermava la sua età, ma il tribunale superiore ha ritenuto i termini del servizio di Uber validi ed efficaci. Questi termini includono anche la clausola secondo cui i reclami relativi a incidenti d'auto o lesioni personali saranno risolti attraverso l'arbitrato, non in un tribunale.

In risposta, Uber ha dichiarato che Georgia McGinty aveva accettato le condizioni del servizio, inclusi gli accordi di arbitrato, in diverse occasioni, comprese quelle del gennaio 2021, e ha continuato ad utilizzare i servizi Uber dopo aver accettato quelle condizioni.

Durante i procedimenti del tribunale, i McGinty hanno potuto solo ipotizzare se la loro figlia avesse ordinato il cibo in modo indipendente dall'assistenza della madre, secondo un portavoce di Uber.

I McGinty hanno espresso il loro shock e la loro delusione per la decisione del tribunale, sostenendo che consente alle grandi corporation come Uber di evitare le cause legali degli utenti feriti semplicemente a causa del linguaggio contrattuale nascosto nei lunghi accordi degli utenti che non sono correlati al servizio che ha causato le ferite degli utenti.

Prima di questa decisione, un tribunale inferiore aveva dichiarato la clausola di arbitrato di Uber inefficace a causa del pop-up che presentava i termini del servizio che non informava adeguatamente e chiaramente il querelante del loro diritto di rinunciare all'opzione di procedere con la loro causa in un tribunale. Tuttavia, Uber ha fatto appello alla decisione e i giudici hanno infine deciso a favore della società, ritenendo i loro termini del servizio applicabili.

Il legale dei McGinty ha dichiarato che stanno esaminando la decisione e sono probabili intentare un ricorso alla Corte Suprema del New Jersey.

Proteste del pubblico sull'arbitrato

Questo caso serve come un altro esempio delle complicazioni causate dalle società che impongono accordi di arbitrato vincolanti nei loro termini di servizio. Nel mese di agosto, Disney ha invertito la sua posizione in una disputa riguardante i termini di servizio in una causa per morte impropria intentata dal marito della donna deceduta, concedendo il permesso alla causa di procedere in un tribunale.

Nel processo, Jeffrey Piccolo, il marito della donna deceduta, ha sostenuto che sua moglie, Kanokporn Tangsuan, aveva subito una reazione allergica fatale dopo aver consumato un pasto in un ristorante del parco nel 2023. Disney ha tentato di respingere la causa chiedendo al tribunale di spostare la disputa all'arbitrato, evitando il processo di una giuria.

Disney ha sostenuto che Piccolo aveva stipulato un accordo di abbonamento quando si era iscritto a una prova di Disney+ anni prima, che richiedeva agli utenti di risolvere i reclami con la società attraverso l'arbitrato. Tuttavia, Disney ha infine deciso di cambiare la sua posizione.

"In Disney, valorizziamo la dignità umana al di sopra di ogni altra cosa. Date le circostanze uniche di questo caso, riteniamo che possa essere raggiunta una soluzione compassionevole per la famiglia che ha subito una perdita così profonda", ha dichiarato Josh D'Amaro, presidente di Disney Experiences, in una dichiarazione precedente.

I McGinty credono che la clausola di arbitrato di Uber consenta alla società di evitare le cause legali degli utenti feriti, come dimostrato nel loro processo. A causa di questa disputa, Disney ha rivalutato la sua posizione in una causa diversa che involve l'arbitrato, decidendo di permettere alla causa di procedere in un tribunale.

