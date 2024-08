- Le persone che soffrono la povertà sono colpite in modo sproporzionato dal caldo.

When it comes to heat and vulnerability, the crucial factor is your financial situation, as highlighted by Julio Díaz Jiménez, a professor at the Madrid Health Institute Carlos III, in the "Guardian". "A heatwave isn't the same experience if you're living in a dorm with three other individuals and no air conditioning, versus living in a villa with a pool and air conditioning," he points out.

Onde Mortali

Nel 2020, Jiménez ha studiato gli effetti del calore eccessivo nei diversi distretti di Madrid. I risultati? Solo in tre dei diciassette distretti le ondate di calore influenzano i tassi di mortalità. Le persone colpite vivono in distretti con redditi medi inferiori. Analizzando l'intero paese, ha raggiunto la stessa conclusione.

La correlazione va oltre la casa. Le persone con redditi inferiori hanno più difficoltà a ottenere case ben attrezzate. Hanno anche meno condizionatori d'aria e spesso condividono spazi abitativi con più persone. La povertà ha anche un impatto negativo sulla salute e sul sistema immunitario.

L'Europa ha registrato un aumento del numero di ondate di calore dall'inizio del secolo. Secondo le Nazioni Unite, le temperature in Europa stanno aumentando a un ritmo più rapido rispetto ad altri continenti, con conseguenze fatali.

Uno studio recente pubblicato su "Nature Medicine" prevede circa 47.690 morti per calore nel 2023. Anche se è una stima, i ricercatori sottolineano su "Nature Medicine" che con una probabilità del 95%, il numero di morti per calore in Europa quest'anno sarà compreso tra 28.800 e 66.500. Il Ministero federale tedesco della Salute stima circa 3.200 morti per calore in Germania per il 2023.

