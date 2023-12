Le persone che fanno contratti d'arte milionari per i super ricchi

Lavora soprattutto su commissione.

Accademica d'arte fino all'età di 30 anni, Schiff aveva inizialmente l'ambizione di diventare professoressa d'arte. Ma poi, come racconta lei stessa, i suoi genitori l'hanno tagliata fuori e lei ha dovuto guadagnarsi da vivere.

Dal 2002 è consulente d'arte professionista e ora gestisce la sua società, SFA Advisory, con sede a New York.

"È quello che amo fare, tutto il giorno, tutti i giorni", dice. "Vuoi essere parte della storia dell'arte".

In linea da New York, è ancora in fibrillazione per l'inaugurazione della sera precedente nella nuova sede della Pace Gallery a Chelsea. "E gli Who hanno suonato! esclama la Schiff.

In seguito, ha scritto un messaggio scherzoso all'amministratore delegato della Pace, Marc Glimcher, uno dei mercanti d'arte più potenti e competenti del mondo, offrendosi di diventare il suo consulente d'arte.

Che cosa fa esattamente un consulente d'arte? In parole povere, consiglia il collezionista su cosa comprare e dove trovarlo. Aiutano a negoziare gli affari e a fare offerte per conto dei clienti alle aste. Ma anche a gestire collezioni, prestiti, mostre e lasciti, presentando ai collezionisti gallerie e artisti.

Susannah Pollen, consulente d'arte a Londra dal 2004, considera ancora il mondo dell'arte, anche quello internazionale, relativamente piccolo. Ma è diventato un business enorme, con vendite d'arte globali che hanno raggiunto una stima di 67,4 miliardi di dollari nel 2018, secondo il rapporto annuale di Clare McAndrew di Arts Economics.

Come dice l'uomo d'affari americano e ora consulente Steven Murphy: L'accesso all'arte è diventato "onnipresente come la musica; internet ha cambiato il gioco". Negli ultimi 20 anni, le grandi fiere d'arte si sono moltiplicate. I cosiddetti mega-venditori - Gagosian, David Zwirner, Hauser & Wirth e Pace - hanno ora gallerie sparse in tutto il mondo. Di conseguenza, è proliferata una "nuova razza" di consulenti d'arte. Un consulente d'arte ha suggerito che potrebbero essercene addirittura 100 solo a Londra.

Schiff dice che quando ha iniziato non c'erano quasi consulenti d'arte. Ora ne incontra di nuovi ogni giorno. Ed è interessante notare che la maggior parte di loro sono donne, tra cui circa l'80% dell'elenco dell'Association of Professional Art Advisers.

La laurea in storia dell'arte, l'esperienza in una casa d'aste e, forse la cosa più importante, la conoscenza di dove si possono trovare le cose (ad esempio chi possiede questo Picasso o quel trittico di Francis Bacon) hanno chiaramente un valore crescente.

Nel 2016 si è verificato un momento di svolta per il settore: Sotheby's ha acquisito Art Agency, Partners, una piccola società di consulenza privata di New York. L'agenzia era stata fondata appena due anni prima da Amy Cappellazzo e Allan Schwartzmann, entrambi ammirati per le loro conoscenze e il loro fiuto per gli affari. Sotheby's pagò una cifra sbalorditiva: 50 milioni di dollari più 35 milioni di incentivi per i risultati. Art Agency, Partners aveva apparentemente una lista di clienti da urlo.

Schiff ricorda di essersi svegliato quella mattina e di aver appreso la notizia. "F*** me! Voglio essere Amy Cappellazzo!

"Che mossa del c***o", esulta in seguito. "Quindi i consulenti d'arte sono preziosi. Che grande approvazione: 85 milioni di dollari!". Ha subito telefonato alla Cappellazzo per congratularsi.

Murphy, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Christie's tra il 2010 e il 2015 e ora dirige la sua società di consulenza artistica, Murphy & Partners, sostiene che si dovrebbe scegliere un consulente d'arte con la stessa cura con cui si sceglie "il proprio banchiere personale, avvocato, medico o psicanalista". Uno dei suoi clienti si riferisce all'agenzia come al suo "strizzacervelli dell'arte".

"Il mondo dell'arte è esploso e, come per qualsiasi altra impresa, perché non si dovrebbe avere una guida fidata che ci aiuti?", dice Murphy, sfoderando una metafora. "Andreste a fare un safari a cavallo in Botswana senza qualcuno davanti a voi che non solo ha già percorso quel sentiero, ma lo ama?".

"Quindi là fuori c'è una giungla?". Suggerisco. Annuisce sorridendo.

Murphy non vuole parlare di soldi. Beh, non troppo, comunque. Il servizio "è davvero su misura" e "le tariffe variano enormemente". Un terzo dei suoi clienti sono americani, un terzo europei e un terzo asiatici. È chiaro che alcuni di loro hanno decine di milioni di dollari da spendere. "Oh, sì", dice Murphy, "siamo fortunati che alcuni dei nostri clienti collezionino capolavori".

Quando lo incalzo, mi dice che ha negoziato la vendita privata di un paesaggio di Monet da 25 milioni di dollari a un collezionista asiatico. E la vendita lampo di un piccolo ritratto di Francis Bacon, per 4 milioni di dollari, a un altro acquirente. Nel caso di Bacon, il cliente voleva vendere "molto rapidamente per motivi personali".

L'affare è stato concluso nel giro di due settimane.

Il fatto è che raramente riusciamo a intravedere i meccanismi interni del mercato dell'arte. Pollen, che si occupa di art advising da più tempo di tutti, afferma che si tratta di "un'industria altamente non regolamentata". Crede in una maggiore trasparenza e in un codice etico.

Pollen lavora come freelance dalla sua casa di Notting Hill a Londra, per lo più con contratti annuali. La sua clientela attuale è selezionata: meno di 20, dice, ma non vuole fare nomi. "La discrezione è fondamentale al 100%", aggiunge. Ma Pollen riesce comunque a trasmettere il brivido della ricerca: rintracciare opere d'arte e ottenerle a un buon prezzo.

Pollen è "ai comandi" di una piccola manciata di clienti di lunga data; "deve esserci un dialogo, devono amare l'arte". E per lei è fondamentale che "si impegnino davvero. Reagiscono!", afferma con enfasi. Un'altra parte importante del lavoro, dice, consiste nel trattenere i clienti dal pagare troppo e nel consigliare loro "cosa non comprare".

Pollen ha trascorso quasi 22 anni da Sotheby's, diventando direttore senior di Sotheby's Europa e responsabile dell'arte britannica del XX secolo. Un momento saliente della sua carriera è stata la vendita nel 1990 de "La crocifissione" di Stanley Spencer per 1,3 milioni di sterline (1,6 milioni di dollari), all'epoca un record per un artista britannico moderno (anche se da tempo eclissato da Lucian Freud, Francis Bacon e altri).

In qualità di consulente d'arte, Pollen ha fatto un'offerta di 5 milioni di sterline (6,1 milioni di dollari) per un dipinto di Peter Doig all'asta per un cliente, ma è stata superata per poco. Non ha voluto fare il nome del quadro, ma ha detto con amarezza che probabilmente ora vale 25 milioni di sterline (31 milioni di dollari).

Pollen è entusiasta di un nuovo progetto in particolare. Ha appena ottenuto il primo accesso a una straordinaria collezione privata di arte britannica degli anni Trenta e Cinquanta, che comprende opere del pittore inglese Ben Nicholson, della scultrice Barbara Hepworth e di altri, alcune delle quali non si vedevano da circa 80 anni. La signora Baring stima il valore a 20 milioni di sterline (25 milioni di dollari) e consiglierà al cliente il modo migliore per venderlo: privatamente, tramite una casa d'aste o regalando alcune opere alla nazione in cambio di un'agevolazione fiscale.

Anche Jo Baring, ex direttore di Christie's, lavora da casa a Notting Hill. È consulente freelance dal 2013 e ha anche "una manciata di clienti a lungo termine".

"Non vogliono dei 'sì', vogliono la tua opinione", dice, aggiungendo con un certo understatement inglese: "I collezionisti seri possono essere molto esigenti".

Inusualmente per un consulente d'arte, Baring è pronta a parlare di uno dei suoi clienti, ereditato da Pollen.

Descrive Chris Ingram, un importante collezionista britannico di arte moderna britannica e contemporanea, come un abile uomo d'affari e un appassionato e ossessivo collezionista. "All'inizio pensava che fosse divertente", dice. "Non si rendeva conto che stava nuotando con gli squali".

Ingram ha ammesso a Baring di essersi lasciato trasportare dalle offerte all'asta. C'è stata una "caccia appassionata" alla "Madonna che cammina", un capolavoro in bronzo di Elizabeth Frink. La prima volta che ha fatto un'offerta per una scultura (dell'edizione di tre) da Christie's nel 2002, non l'ha ottenuta: è stata venduta per 182.000 sterline. È stato più fortunato la seconda volta, nel 2006, ma ha pagato 377.000 sterline, più di quanto si aspettasse. Da allora ha lasciato le offerte ai suoi consulenti d'arte.

Baring fa sempre offerte discrete alle aste. "Non lo faccio mai di persona nella sala. Sono nella stanza ma sul mio telefono, così nessuno può vedere che sto facendo offerte", dice. In questo modo può vedere "chi c'è, chi fa offerte, farsi un'idea della sala e della vendita". Inoltre, può proteggere il suo cliente e rimanere "un passo indietro rispetto ai pettegolezzi".

Baring sottolinea la necessità di fare i compiti a casa. "I commercianti devono sapere che fate sul serio, che non state facendo il furbo", afferma. E come regola generale, ritiene che non ci si debba "fidare di nessuno" nel mercato contemporaneo. A volte i commercianti cercano di "tagliarti fuori" e di rivolgersi direttamente al collezionista. Ingram, dice, li reindirizza sempre a lei.

Sia Pollen che Baring sono preoccupate per il modo in cui le donne art advisor vengono talvolta percepite: come giovani laureate arriviste con Louboutin e borse grandi, che si aggirano avidamente tra i corridoi delle fiere d'arte.

Pollen afferma che molte persone pensano che la consulenza d'arte sia "una professione facile e cool".

"Ma quale formazione o conoscenza approfondita hanno (i consulenti)?", ha detto. "Non basta avere un abbonamento ad Artnet (la banca dati dei prezzi) e un telefono cellulare".

Un'altra consulente d'arte londinese, Beth Greenacre, ha lavorato con David Bowie per 16 anni fino alla sua morte nel 2016. Ho imparato tantissimo", dice. "David era incredibile, appassionato di tutto. Non credo che dormisse mai, raccoglieva sempre informazioni".

Bowie collezionava arte moderna britannica del dopoguerra, tra cui opere di Peter Lanyon, Alan Davie e David Bomberg. Faceva offerte di persona alle aste. Greenacre racconta che Bowie visitava gli artisti britannici, tra cui Eduardo Paolozzi e John Bellany, nei loro studi ed era amico di Damien Hirst.

Bowie aveva un'enorme biblioteca d'arte nella sua casa di New York e divorava libri in modo onnivoro. "Guardava e riguardava", dice Greenacre, che regolarmente faceva offerte anonime alle aste per suo conto.

Dopo la morte di Bowie, ha aiutato a preparare parte della sua collezione d'arte per la vendita da Sotheby's a Londra.

Uno dei lotti più importanti è stato il dipinto di Frank Auerbach del 1965 "Testa di Gerda Boehm", venduto per quasi 3,8 milioni di sterline (4,7 milioni di dollari). Davanti a un tè alla menta in un club privato per sole donne nel quartiere Mayfair di Londra, Greenacre racconta le memorabili parole di Bowie sul dipinto: "Voglio suonare come quell'aspetto".

Greenacre dice di aver assistito a cambiamenti radicali nel mercato dell'arte da quando ha iniziato 20 anni fa. Allora era "incredibilmente diverso: uomini bianchi di mezza età che gestivano le cose da Cork Street" (un centro di gallerie d'arte vicino a Piccadilly, a Londra). Le cose stanno cambiando. Alcuni artisti stanno semplicemente rinunciando ad avere una galleria. Il modello di business sta cambiando, con una conseguente riduzione dell'afflusso di pubblico per le gallerie di piccole e medie dimensioni, schiacciate dalle mega-gallerie.

"Perché così tante donne lavorano come consulenti d'arte?". Chiedo a Greenacre. Fa una pausa e poi risponde: "Ascoltiamo. Siamo brave con le persone. Collaboriamo. Scaviamo in profondità. Siamo tenaci". Poi ride di gusto.

In una mossa che ha suscitato grande interesse nel mondo dell'arte, il mega-concessionario Larry Gagosian ha appena creato un nuovo ramo di consulenza a New York. A dirigerlo è l'ex dirigente di Christie's, Laura Paulson. Suo marito, Andrew Fabricant, supervisiona invece i 17 spazi espositivi di Gagosian.

Ma come opererà esattamente la Gagosian Art Advisory? I confini tra il ruolo di un consulente d'arte indipendente, che non dovrebbe detenere alcuna azione, e quello di un mercante d'arte o di un gallerista, che spesso ne detiene molte, si stanno confondendo? Il mercato dell'arte è curioso di vedere come funzionerà.

Schiff considera il mercato dell'arte come "un ecosistema molto fragile - il buono, il cattivo e il brutto - le case d'asta, le gallerie, i musei e gli artisti. Tutti devono unirsi per far accadere la magia". Ma "alcune macchinazioni dietro le quinte sono così disgustose", dichiara senza approfondire. Cerca di proteggere i suoi clienti, "di tamponarli un po'", risparmiando loro il "lato brutto", il trafficante.

Per la Schiff il suo ruolo è quello di "entrare attivamente nella testa dei miei clienti, aiutandoli a trovare il meglio di ciò che amano".

Il suo cliente più famoso è stato Leonardo DiCaprio. Non lavora più con lui. "Era un po' diverso. Veniva con una collezione", dice. Ma le sue lodi sono sincere. "Ha un occhio fantastico. Era sempre il miglior artista nella stanza. Si esibiva e basta. Un grande narratore di storie. Mi ha insegnato la collaborazione".

In collegamento da New York, Schiff sembra quasi una star. Ho amato lavorare con Leo. Mi manca Leo", dice con tono pietoso.

Se sta leggendo questo articolo, signor DiCaprio, perché non si fa sentire di nuovo?

Fonte: edition.cnn.com