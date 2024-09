Le persone che chiamano il numero 988 riceveranno assistenza in base alla loro posizione attuale, piuttosto che la posizione associata al codice di area del telefono.

L'obiettivo dell'introduzione del 988 è quello di fornire un accesso 24 ore su 24 a un aiuto compassionevole e non giudicante per le persone che stanno vivendo una crisi di salute mentale o di abuso di sostanze. Questo cambiamento mira a collegare i chiamanti ai centri locali che possono fornire dettagli sui servizi e le risorse disponibili nella loro comunità, migliorando così la qualità complessiva delle cure.

Come annunciato da Miriam E. Delphin-Rittmon, assistente segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) e a capo della Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), i chiamanti del 988 verranno ora indirizzati ai centri locali in base alla loro posizione fisica invece che al loro prefisso telefonico. Questo cambiamento è iniziato con Verizon e T-Mobile la scorsa settimana e si prevede che coprirà circa la metà di tutte le chiamate wireless al 988 una volta completamente implementato da questi due operatori. AT&T inizierà il processo nei prossimi mesi.

In precedenza, le chiamate al 988 venivano inviate a un centro in base al prefisso telefonico del chiamante. Ad esempio, un residente di Los Angeles con un prefisso telefonico di New York sarebbe stato collegato a un centro di chiamata per crisi a New York. Questo cambiamento, che verrà implementato dalla Federal Communications Commission nei prossimi mesi, promette di beneficiare i chiamanti permettendo loro di collegarsi alle risorse e ai specialisti locali nella loro comunità.

In una dichiarazione, la presidente della FCC Jessica Rosenworcel ha sottolineato l'importanza di questi miglioramenti, affermando "In momenti di crisi, ogni minuto conta - soprattutto quando si cerca aiuto per sé o per un caro che ha bisogno di sostegno per la salute mentale. C'è un vero beneficio nel collegarsi alle risorse disponibili nel tuo cortile di casa e parlare con coloro che sono nella tua comunità."

La Linea di vita per il suicidio e la crisi 988 fornisce un servizio di supporto emotivo gratuito per le persone che affrontano crisi di salute mentale e le collega ai centri locali. Funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e consiste in oltre 200 centri di crisi locali in tutto il paese.

Lanciato a luglio 2022, il 988 ha sostituito la National Suicide Prevention Lifeline e ha adottato un codice di chiamata più semplice. Entro due anni dal suo lancio, la linea ha gestito oltre 10 milioni di chiamate, messaggi e chat, secondo i dati pubblicati dalla SAMHSA.

La linea di vita ora include servizi come la lingua dei segni americana e lo spagnolo, oltre a una linea per la crisi dei veterani e una linea per i giovani LGBTQ+ e adulti giovani.

Gli Stati Uniti hanno registrato un tasso di suicidi record nel 2022 mentre il paese continua a fare i conti con una crisi di salute mentale in peggioramento causata dalla pandemia di Covid-19.

A marzo 2023, la National Alliance on Mental Illness e una coalizione di oltre 40 organizzazioni nazionali hanno inviato una lettera ai leader della FCC e del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani per sollecitare miglioramenti nel routing delle chiamate del 988.

