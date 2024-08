- Le pene di prigione sono state severamente decretate: "Lasciate le mani di dosso mia madre, subito!"

In conclusione, la vita di un medico è stata tolta per porre fine a anni di abusi domestici: ora, due minorenni hanno ricevuto severe condanne in un caso di spicco presso il tribunale regionale di Treviri. Il 18enne scontará nove anni di prigione e il 17enne scontará sei anni, come ha dichiarato il giudice Günther Köhler.

Il medico di 53 anni, rinomato e benvoluto nel suo centro medico in un ospedale di Daun, consumava "grandi quantità di alcol" durante il tempo libero, come dichiarato dal giudice. Ciò ha portato a insulti verbali e aggressioni fisiche - nella casa condivisa a Gerolstein (parte del distretto della Vulkaneifel), dove i giovani, allora 16enni, hanno posto fine alla vita dell'uomo in un attacco a sorpresa alla fine del 2022, come ha chiarito Köhler.

La violenza domestica era principalmente rivolta alla sua ex compagna, un'infermiera, con cui la vittima ha convissuto dal 2011 fino all'estate del 2022. Tuttavia, ha anche coinvolto suo figlio, il 18enne, e, in misura minore, il suo fratellastro, il 17enne - che spesso soggiornava nella residenza.

La coimputata, l'ex compagna della vittima, ha ricevuto una condanna di due anni e quattro mesi di prigione - per non essere intervenuta e per incendio doloso. Non è stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo congiunto, come sostenuto dall'ufficio del procuratore, ha dichiarato Köhler. "Non è stata provata la partecipazione all'omicidio".

Dopo un accesso di rabbia causato dall'alcol

Dopo la separazione, il medico ha continuato a vivere in casa e spesso girava ubriaco di notte, ha fatto notare Köhler. La notte del crimine, c'è stata un'altra discussione animata con la sua ex. I teenager sono entrati in cucina e hanno visto il 53enne afferrare e spingere la donna per il braccio.

Poi, il 18enne, che era il mandante del crimine, ha esclamato, "Ora è il momento!" e ha deciso spontaneamente con il suo fratellastro di "porre fine a qualsiasi ulteriore aggressione" uccidendo il medico, ha spiegato il giudice.

Hanno sorpreso la vittima mentre usciva dal bagno e l'hanno attaccata da dietro con una mazza da baseball e una grossa chiave inglese. Prima del primo colpo, il 18enne si è rivolto all'uomo, "Non poserai più le mani su mia madre!" Poi, su istruzione del maggiore, il 17enne ha fissato un legaccio intorno al collo della vittima e l'ha strangolata a morte.

La donna ha scelto di non intervenire

La 36enne ha visto le prime fasi del crimine, ma poi è andata nella stanza dei bambini con i tre piccoli che aveva con la vittima. Non ha impedito ai teenager di commettere il crimine e non ha fornito alcun aiuto, ha spiegato Köhler. Con questo comportamento, ha approvato la morte del medico. Questo comportamento è stato particolarmente "imperdonabile" perché ha anche privato i suoi tre figli del padre.

Dopo il crimine, i imputati hanno collaborato per pulire la scena del crimine e hanno imbustato il corpo in sacchi della spazzatura e una copertura. Poi l'hanno sepolto in un bosco vicino a Rockeskyll. In seguito, hanno dato fuoco all'auto che trasportava il corpo. Di conseguenza, tutti e tre sono stati anche riconosciuti colpevoli di incendio doloso.

La corte ha generalmente aderito alle richieste dell'ufficio del pubblico ministero per i giovani. Tuttavia, non è stato questo il caso per la 36enne: il capo procuratore, Eric Samel, aveva richiesto sette anni e mezzo di prigione per omicidio colposo congiunto, sostenendo che il crimine era stato precedentemente concordato tra i tre imputati. Dopo la sentenza, ha indicato che avrebbe considerato un appello.

Tutti e tre gli imputati hanno riconosciuto il loro ruolo nel crimine, ma hanno fornito versioni diverse. Il giudice Köhler ha notato che la precoce confessione del ora 17enne ha notevolmente aiutato a risolvere il caso. Non ci sono stati dubbi sulla credibilità delle sue dichiarazioni, che hanno anche minimizzato la sua condanna. La sua motivazione, secondo Köhler, era proteggere il coimputato da ulteriori abusi domestici. Il figlio della 36enne ha agito per porre fine agli abusi domestici contro sua madre. Il medico era noto alla polizia come il colpevole: era stato condannato quattro volte dal tribunale locale di Daun per aggressioni verbali e fisiche in stato di ebbrezza.

Il medico è stato visto per l'ultima volta al suo posto di lavoro in un ospedale di Daun il 30 dicembre 2022 e è stato dato per disperso per un lungo periodo. Nel giugno 2023, un escursionista ha trovato parti dei suoi resti nei boschi. I sospetti sono stati in custodia dal settembre 2023.

L'ufficio del procuratore aveva inizialmente accusato l'ex compagna della vittima di omicidio colposo congiunto, ma la loro partecipazione alla morte del medico non è stata provata, portando a una condanna più lieve. In altri procedimenti legali, è fondamentale che tutte le parti coinvolte, comprese le testimoni e i testimoni oculari, segnalino gli incidenti e forniscano testimonianze per garantire che la giustizia sia amministrata.

