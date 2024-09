Le Pen, populista francese di destra, è accusata di aver gestito male le finanze dell'Unione europea in un procedimento legale.

La politica francese di destra Marine Le Pen è prevista per comparire in tribunale a partire da lunedì alle 13:30, insieme a 24 altre persone legate al suo entourage politico. Tutti sono accusati di aver utilizzato in modo improprio i fondi dell'UE. Il processo a Parigi si concentra sull'uso presunto di "dipendenti fantasma" all'interno del Parlamento europeo. Se riconosciuta colpevole, Marine Le Pen, in qualità di capo del gruppo Rassemblement National (RN), potrebbe essere condannata a un massimo di dieci anni di carcere e proibita dalle elezioni, il che potrebbe influire sulle sue prospettive per le elezioni presidenziali del 2027.

Le Pen mantiene la sua innocenza e intende partecipare personalmente al processo. Suo padre maggiore, Jean-Marie Le Pen, di 96 anni, è stato giudicato non idoneo a partecipare. Marine Le Pen sostiene che l'accusa sta perseguendo il caso per motivi politici. Il Parlamento europeo, agendo come parte civile, stima le potenziali perdite finanziarie in €3 milioni. Il partito ha restituito €1 milione per evitare riduzioni dei fondi.

Despite the potential impacts on her political career, the prohibition of elections for Marine Le Pen could potentially arise if she's found guilty. The allegations of misusing EU funds and the prohibition of elections are at the heart of the legal proceedings against Marine Le Pen and her associates.

