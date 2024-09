Le Pen è condannata per diffamazione di un'organizzazione di beneficenza

La politica francese di estrema destra Marine Le Pen è stata nuovamente condannata in un processo d'appello per diffamazione contro un gruppo di assistenza ai rifugiati. In una trasmissione televisiva del 2022, Le Pen ha superato i limiti della libertà di parola, secondo la corte d'appello di Parigi. Le Pen aveva affermato che l'organizzazione di assistenza stava orchestrando immigrazione illecita dalle Comore al territorio francese di Mayotte.

Durante la trasmissione, Le Pen ha sostenuto che le organizzazioni di assistenza ai rifugiati collaborano occasionalmente con i trafficanti di esseri umani. Ha argomentato per una riduzione del sostegno finanziario a queste organizzazioni.

La corte d'appello ha confermato la multa di 500 euro, con la condizionale.

Come attuale capo del partito Rassemblement National (RN), Le Pen ha espresso l'intenzione di candidarsi per la quarta volta alle elezioni presidenziali nel 2027. Tuttavia, dovrà affrontare un processo molto più importante il 30 settembre, in cui lei e altri 26 coimputati sono accusati di aver utilizzato illegalmente fondi dell'UE impiegando assistenti parlamentari dell'UE per scopi di partito.

Il partito di Le Pen ha ottenuto il terzo posto alle elezioni parlamentari di luglio. Tuttavia, il partito ha acquisito importanza politica poiché il nuovo premier Michel Barnier si appoggia al RN per evitare di sostenere la mozione di sfiducia presentata dalla sinistra deposta.

La critica di Le Pen alle organizzazioni di assistenza ai rifugiati va oltre le accuse di immigrazione illecita, poiché suggerisce anche che alcune organizzazioni potrebbero collaborare con i trafficanti di esseri umani. Inoltre, altri partiti politici potrebbero considerare il loro sostegno cruciale per mantenere l'equilibrio politico, considerando il terzo posto del partito alle elezioni preliminari.

