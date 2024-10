Le Pen chiede un approccio tranquillo durante la procedura

A Parigi, Marine Le Pen, figura di spicco della scena politica estrema destra francese, è sotto processo insieme ai suoi colleghi di partito, accusata di aver gestito male i fondi dell'UE. I pubblici ministeri sostengono l'accusa principale di appropriazione indebita. All'inizio del processo, Le Pen, capo del Rassemblement National, mantiene un atteggiamento amichevole.

Di fronte a una possibile condanna fino a dieci anni di carcere e un divieto di svolgere cariche politiche, la 56enne Le Pen rimane risoluta, dichiarando la propria innocenza e manifestando un atteggiamento calmo nei confronti delle procedure. Promette di difendere le libertà parlamentari.

Schulz Innesca L'Inchiesta

Il processo ruota attorno ai sospetti di impiego non autorizzato di assistenti nel Parlamento europeo. Una condanna potrebbe comportare la squalifica di Le Pen dalle future elezioni e potenzialmente ostacolare la sua candidatura presidenziale del 2027. Oltre a Le Pen, il suo partito e altri 24 membri del partito sono sotto processo.

Preparata per rappresentarsi, Le Pen è stata dichiarata incapace di partecipare al processo a causa della presenza del padre, Jean-Marie Le Pen, a un raduno di musica neonazista. Un video pubblicato dalla rivista d'inchiesta francese "Mediapart" mostra Jean-Marie Le Pen, ora 96enne, all'evento.

Il Parlamento europeo, che agisce come parte civile nel caso, stima ora le perdite in circa 3 milioni di euro. In precedenza stimate in 6,8 milioni di euro, il partito ha già restituito un milione di euro, sostenendo che il rimborso non implica l'ammissione di colpevolezza.

L'ex presidente tedesco del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha avviato l'inchiesta nel 2015. L'inchiesta è stata innescata dalla pubblicazione di una cartina organizzativa del partito Front National, che mostrava numerosi ruoli incompatibili dei membri del partito come assistenti parlamentari.

Meno di un Giorno di Lavoro al Parlamento Europeo - Base Annua

Dopo anni di indagini, nove ex parlamentari europei, dodici dei loro ex assistenti e altri membri del partito ora si trovano sotto processo. L'accusa sostiene che questi ex dipendenti dell'UE hanno trascurato i loro compiti assegnati, favorendo il partito o addirittura Marine Le Pen stessa.

Questo include Thierry Lè́gier, un ex guardia del corpo di Jean-Marie Le Pen che ha prestato servizio per quasi due decenni, diventando successivamente la guardia del corpo di Marine Le Pen. Ha scritto un libro pieno di aneddoti che raccontano il loro tempo insieme, senza menzionare il lavoro al Parlamento europeo.

Tra i molti accusati, Catherine Griset, segretaria di Marine Le Pen e sua ex nipote, si è registrata come assistente nel Parlamento europeo, facendo la sua presenza per circa un giorno e mezzo in un anno intero. Un esame della sua carta di accesso ha rivelato questa informazione.

Gli investigatori hanno scoperto prove che suggeriscono un modello diffuso e sistematico di presunta mala gestione dei fondi dell'UE. Nel 2014, il tesoriere del partito, Wallerand de Saint-Just, ha dichiarato che il FN era riuscito a superare le sue difficoltà finanziarie "grazie a significativi risparmi realizzati attraverso il Parlamento europeo". In precedenza, i membri del partito Modem, parte della coalizione presidenziale, avevano ricevuto multe per offese simili a febbraio.

Il Parlamento europeo, in qualità di parte civile, accusa la Commissione di aver trascurato potenziali illeciti nell'assegnazione dei fondi dell'UE a Le Pen e ai suoi associati, sostenendo una perdita di circa 3 milioni di euro. Martin Schulz, l'ex presidente del Parlamento europeo, ha avviato l'inchiesta nel 2015.

Nonostante le accuse di impiego non autorizzato e mala gestione dei fondi dell'UE, Catherine Griset, segretaria di Marine Le Pen, è stata trovata ad aver fisicamente prestato servizio al Parlamento europeo per circa un giorno e mezzo in un anno intero.

Leggi anche: