Le parole di celebrazione di un individuo designato da Olatunji hanno suscitato il perplessità

Non è insolito per i calciatori rivelare messaggi dopo aver segnato gol. Ma mercoledì sono sorte domande sulla proclamazione di Victor Olatunji, attaccante nigeriano, di essere il "Prescelto" dopo il suo gol per lo Sparta Praga contro l'RB Salisburgo nella Champions League. Questa frase sembra essere collegata a una popolare chiesa pentecostale nigeriana nota per eseguire miracoli e aiutare i membri a ottenere visti di lavoro per l'Europa.

Olatunji, 25 anni, ha segnato il gol di vantaggio 2-0 alla mezz'ora della partita poi vinta 3-0 (2-0). La sua celebrazione ha incluso l'imitazione del salto gioioso di Cristiano Ronaldo e la mostra della maglia con il messaggio scritto alle telecamere prima della fine del primo tempo.

Un collegamento con una chiesa miracolosa?

Il quotidiano nigeriano "The Guardian" ha suggerito un possibile collegamento con una delle chiese pentecostali in rapida espansione in Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa. Fondata nel 2002, "The Lord's Chosen" (anche nota come "The Chosen Ones of the Lord"), con la propria stazione radio e servizi online, è famosa per le sue affermazioni di miracoli come la guarigione dalle malattie, il successo nella carriera o addirittura l'ottenimento di visti di lavoro europei attraverso le preghiere e lo Spirito Santo. I membri della chiesa spesso usano la frase "Sono un prescelto".

Un altro calciatore nigeriano, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, ha suscitato scalpore nel campionato di Bundesliga con la sua celebrazione del gol insolita. Ha abbassato i pantaloni e ha iniziato a ballare, citando una tendenza su TikTok di un influencer nigeriano.

Non volendo provocare, Boniface ha chiarito la sua danza post-gol insolita: "Stavo solo seguendo una tendenza di un influencer nigeriano che ha coreografato per me. Mi ha chiesto se potevo farlo e ho accettato".

Dopo la celebrazione controversa di Olatunji, sono sorte anche domande sulla danza del gol insolita di Boniface nella Bundesliga, poiché entrambi gli incidenti sembrano attingere a riferimenti culturali popolari nigeriani. Nonostante la chiarificazione di Boniface, il corpo che governa la Champions League potrebbe ancora considerare il messaggio improvvisato di Olatunji sulla sua maglia durante la celebrazione del gol una violazione delle norme pubblicitarie della competizione.

