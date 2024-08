Le Paralimpiadi di Parigi iniziano con un'apertura vivace e vivace.

La celebrazione ha avuto inizio con le melodie del pianista Chilly Gonzales, con una performance multi-piano, danza e fuochi d'artificio all'obelisco sulla Place de la Concorde. Non molto tempo dopo, è iniziato il corteo.

Centinaia di volontari danzanti ed entusiasti hanno fiancheggiato i varchi delle delegazioni dei paesi partecipanti. Gli atleti hanno sventolato le loro bandiere con entusiasmo - alcuni vestiti con abiti tradizionali e vivaci. Gli atleti austriaci sono entrati vestiti da alpini, mentre la squadra indonesiana è uscita con elaborate acconciature.

Come ha detto France Simon, una spettatrice di 71 anni che aveva fatto un viaggio dal dipartimento di Eure-et-Loir insieme a suo marito Marc, "È unico, non avremo mai più l'occasione di vedere qualcosa del genere alla nostra età". Non era riuscita a ottenere i biglietti per i Giochi Olimpici, "così ho veramente voluto venire ai Giochi Paralimpici", ha aggiunto, indossando un cappello nei colori della bandiera francese. "Sono i primi a Parigi, è un'altra ragione per cui ho deciso di venire."

In precedenza, gli organizzatori avevano promesso di mostrare la stessa ambizione durante l'apertura dei Giochi Paralimpici come avevano fatto per i Giochi Olimpici quasi cinque settimane prima. Questi erano stati contrassegnati da una grande celebrazione sulla Senna che aveva affascinato il mondo.

Un totale di circa 4.400 atleti partecipano ai Giochi Olimpici per individui con disabilità. La Germania invia 143 atleti che gareggeranno a Parigi in 18 sport per le medaglie. Alla cerimonia di apertura, la squadra tedesca è stata guidata dalla Para-canoista Edina Müller e dalla Para-triathleta Martin Schulz. La coppia ha avuto l'onore di portare la bandiera tedesca lungo i Campi Elisi fino alla Place de la Concorde.

La Ministra federale tedesca dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha espresso la sua ottimismo all'apertura che la Francia ospitante dimostrerà "quanto siano importanti i Giochi Paralimpici per una società inclusiva e l'attenzione sui problemi delle persone con disabilità". Gli atleti tedeschi di vertice contribuiscono a rendere "i Giochi Paralimpici un grande evento" e sono "un'ispirazione per molti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una disabilità".

