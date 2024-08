Concorso per Contratti di Lavoro Negozionati - Le organizzazioni sindacali hanno istigato lo sciopero della filiale della Lufthansa, Discover Flight.

I viaggiatori che volano con la sussidiaria di Lufthansa, Discover Airlines, potrebbero riscontrare cancellazioni e ritardi dei voli questa settimana. I sindacati Cockpit (VC) e UFO hanno invitato i loro membri dell'equipaggio a partecipare a uno sciopero di quattro giorni dal 27 al 30 agosto. Tutti i voli in partenza dalla Germania saranno interessati, come confermato dai sindacati a Francoforte. In precedenza, il personale aveva deciso in votazioni separate di intraprendere azioni sindacali.

La causa di questo problema deriva da una disputa con il sindacato Verdi, che ha negoziato i primi contratti collettivi per i piloti e l'equipaggio di cabina della giovane compagnia aerea. Le richieste di UFO e VC sono simili, ma i sindacati del settore vogliono imporre i loro propri contratti collettivi. Secondo i sindacati, Verdi non ha una sufficiente rappresentanza nel settore aeronautico e è stato nominato mediatore dei contratti collettivi dal management di Lufthansa.

Fondata nel 2021, Discover Airlines opera 27 aeromobili da Monaco e Francoforte, offrendo viaggi verso diverse destinazioni turistiche in Europa e all'estero. Entro il 2027, la flotta dovrebbe raggiungere i 33 aeromobili. Circa 1.900 persone lavorano per la compagnia aerea, di cui un numero sconosciuto sono sindacalizzati.

I piloti di VC hanno organizzato tre scioperi durante la stagione invernale. UFO ha anche incoraggiato i suoi membri a partecipare alle azioni sindacali per fare pressione sulla direzione per le trattative.

Il contratto di Verdi offre aumenti salariali regolari tra il 16 e il 38 percento per entrambe le professioni entro il 2027, nonché regolamentazioni riguardo alle indennità, alle ore di lavoro, ai fondi pensione aziendali o ai rimedi in caso di perdita della licenza di volo. Per i propri membri, Verdi ha ottenuto periodi di preavviso estesi e un'ulteriore mezza mensilità di stipendio.

Harry Jaeger, esperto tariffario di UFO, ha dichiarato: "L'atteggiamento della direzione non ci lascia altra scelta che scioperare". I sindacati VC e UFO stanno anche lottando per l'influenza all'interno della società madre, dove mantengono attualmente una forte posizione nella negoziazione dei contratti collettivi. La direzione ha avviato due compagnie aeree, Discover Airlines e City Airlines non sindacalizzata, che possono gestire i voli a costi inferiori rispetto a Lufthansa o alla sua sussidiaria regionale Lufthansa Cityline. Ciò potrebbe potenzialmente portare a una riduzione della flotta e a perdite di lavoro con le condizioni dei contratti collettivi standard.

