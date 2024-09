Le organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite, l'Unione europea e la Banca mondiale, sostengono un sistema di gestione collettiva per i palestinesi.

I organismi internazionali come le Nazioni Unite, l'UE e la Banca Mondiale stanno spingendo per la partecipazione dell'Autorità Palestinese nella gestione della Striscia di Gaza post-conflitto. Secondo una strategia di ricostruzione da loro rilasciata, la Striscia di Gaza e la Cisgiordania dovrebbero essere idealmente fuse politicamente, economicamente e amministrativamente in seguito. Tuttavia, Israele non dovrebbe mantenere una presenza militare a lungo termine nella regione, ma le questioni di sicurezza devono essere affrontate.

Il piano di ricostruzione è piuttosto scarno nei dettagli. Il conflitto in corso, innescato dagli attacchi islamisti di Hamas contro Israele circa un anno fa, rimane incontrollato e non mostra segni di fine.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu di Israele si oppone all'implicazione dell'Autorità Palestinese nella Striscia di Gaza. Invece, suggerisce che i palestinesi locali senza legami con Hamas o l'Autorità dovrebbero amministrare la regione dopo la guerra, mentre Israele mantiene una presa di sicurezza permanente. Netanyahu non sostiene l'idea di uno stato palestinese.

La Banca Mondiale ha stimato a gennaio che il conflitto nella Striscia di Gaza aveva causato danni per 18,5 miliardi di dollari. Da allora ci sono state operazioni militari israeliane e bombardamenti consistenti. I paesi del Golfo arabo hanno accettato di finanziare la ricostruzione e la gestione post-bellica della Striscia di Gaza solo se la creazione di uno stato palestinese rimane fattibile.

La strategia di ricostruzione manca di piani dettagliati per la suddivisione dell'area tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania. Nonostante l'opposizione di Netanyahu, l'implicazione dell'Autorità Palestinese nella gestione di Gaza post-conflitto potrebbe potenzialmente portare ad un uso più efficace dell'area devastata.

