- Le organizzazioni di sostegno sociale esprimono preoccupazioni per l'imprevedibile sostegno finanziario.

I gruppi di supporto sociale di Berlino sono preoccupati a causa dei tagli finanziari del governo statale. Secondo una dichiarazione delle principali associazioni dell'Associazione per il Welfare Libero (LIGA Berlin), "molte famiglie di Berlino sono incerte se riceveranno ancora aiuti dal loro centro familiare locale a gennaio, se il servizio di consulenza sul debito continuerà a funzionare, se il loro club giovanile chiuderà all'inizio del nuovo anno o se il loro assistente sociale scolastico a lungo termine non sarà più in grado di aiutare i loro figli."

C'è una forte possibilità che i servizi sociali per i residenti vengano ridotti, afferma Andrea Ursula Asch, membro del consiglio esecutivo di LIGA e presidente di Diakonie Berlin-Brandenburg-Silesian Oberlausitz. "Molti fornitori di servizi hanno ricevuto solo decisioni di finanziamento temporanee quest'anno. Non hanno ancora ricevuto indicazioni chiare dalla Cancelleria del Senato." L'aiuto sociale è molto richiesto e in molti casi non soddisfa neanche la domanda attuale.

Il sindaco Kai Wegner (CDU) ha dichiarato che, a causa delle limitazioni di bilancio, valuterà quali iniziative sociali sono pratiche e quali potrebbero essere eliminate senza causare un "calo netto" nella città.

