- Le organizzazioni ammettono di diffondere l'inganno: "Sono solo un pazzo"

"Non ho mai detto una cosa simile, sarebbe assurdo da parte mia affermarlo. La nostra strategia di squadra non prevede simili affermazioni," ha commentato Kompany prima della partita di Bundesliga tra il Bayern e il VfL Wolfsburg. La partita era prevista per le 15:30 su DAZN, domenica. In qualità di allenatore, Kompany ha sottolineato l'importanza della rivalità tra i suoi giocatori, affermando: "pronunciare quelle parole non avrebbe senso in questo contesto". La squadra aveva precedentemente condannato il report come falso.

"Non ci lasciamo influenzare dalle opinioni pubbliche"

Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha affrontato la situazione di De Ligt durante la conferenza stampa pre-partita. "Le nostre scelte non sono influenzate dall'ammirazione del pubblico. Agiamo per il bene del club", ha spiegato Eberl, facendo riferimento all'ammirazione diffusa tra i tifosi del Bayern per De Ligt, che consideravano il miglior difensore all'interno della squadra di Monaco.

De Ligt è stato venduto per circa 45 milioni di euro. Eberl ha riconosciuto le prestazioni affidabili di De Ligt con la maglia del Bayern. Tuttavia, era anche parte della loro strategia di squadra reclutare un altro difensore mancino, cosa che hanno fatto con l'acquisto del giocatore della nazionale giapponese Hiroki Ito dal VfB Stuttgart. "Stiamo solo pianificando la nostra rosa", ha concluso Eberl.

