- Le ore inquietanti a Solingen: "Tutto è una sensazione distopica"

Dopo innumerevoli ore di esplorazione della città, minuscole fiamme di candela lottano per sopravvivere davanti a una chiesa a Solingen. Improvvisamente è diventato fresco, c'è un vento gelido, e questo è agosto. Le persone continuano ad arrivare e ad accendere candele fresche. E un grande cartello esibisce la domanda, "Perché?"

Tuttavia, la tranquillità fu interrotta una sera di venerdì quando tre individui persero la vita in un orribile incidente di accoltellamento alla festa della città di Solingen, il "Festival della Diversità". Gli eventi che si sono svolti nelle ore successive, alcuni prevedibili, altri no, hanno trasformato non solo la città, ma anche i suoi circa 160.000 abitanti. Tardi sabato sera, un sospetto fu arrestato, ritenuto il responsabile. Un individuo di 26 anni di discendenza siriana. Era segnato dal sangue.

La scena del crimine, attualmente sotto blocco, è dove Philipp Müller si trova la mattina seguente. Müller ha aiutato a organizzare il 650° anniversario che Solingen avrebbe dovuto celebrare. Nella notte orribile, è stato contattato. Ha assistito a vittime rivivificate. Ha visto i morti.

Da festival a scena del crimine

"Quelle immagini orribili sono rimaste impresse nella mia mente per tutto il giorno precedente," ammette. E, per essere onesti, ha anche bevuto un drink. Ora, con un tono di stranezza, sta tornando alla organizzazione. Gli strumenti musicali sono ancora sul palco dove è avvenuto l'attacco. Vuole restituirli al gruppo. Anche le luci del palco sono ancora accese. "Abbiamo proposto di spegnerle. Ma la polizia ha detto: È una scena del crimine," dice Müller. Capisce l'importanza dell'indagine forense, ma dice anche: "È tutto sconvolgente."

Da quando è avvenuto l'incidente orribile, Solingen sta vivendo un incubo. L'aggressore è scomparso dopo l'attacco e è rimasto inafferrabile. Non c'è footage delle telecamere della polizia. L'aggressore è rimasto un fantasma, mantenendo la situazione piena di incertezza e confusione. Tanto buia quanto la notte durante il crimine, il ministro degli Interni del NRW Herbert Reul (CDU) è apparso. Il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha richiesto una punizione severa per il colpevole. Il ministro degli Interni federale Nancy Faeser (SPD) è arrivata il giorno successivo, accompagnata dal presidente del governo del NRW Hendrik Wüst (CDU) e - ancora una volta - Reul. Ha definito l'attacco disgustoso e ha aggiunto: "Non ci lasceremo dividere in momenti come questo, ma staremo uniti e preveremo che un attacco così orribile divida la società."

Tuttavia, i residenti della città sono preoccupati non solo per le possibili divisioni, ma anche per la minaccia immediata. Le autorità non possono condividere molte informazioni con la popolazione preoccupata. C'è una foto accessibile e pubblicabile dell'aggressore? No. Qual era il movente? Difficile da stabilire. I social network sono inondati di commenti. Altre città cancellano i loro festival. A Solingen c'è tensione. Molte persone si chiedono: "Posso ancora uscire? L'aggressore è ancora in città? O se n'è andato, suggerendo anche la sua assenza?"

I resoconti delle attività della polizia in tutto il paese fanno notizia. Sabato sera, la polizia ha fatto irruzione in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Solingen. Ma non è stato fino a tarda notte che è arrivato un momento di sollievo. Un sospetto si è arreso, sostenendo di essere l'aggressore. Non è stato catturato a Berlino, Amburgo o all'estero, ma proprio vicino alla scena del crimine - a pochicento metri di distanza.

Secondo il rapporto di Spiegel, l'individuo è arrivato in Germania alla fine del 2022 e ha presentato una richiesta di asilo. Questi dettagli sono stati successivamente confermati dall'agenzia di stampa tedesca. La sua espulsione è fallita lo scorso anno. Il gruppo terroristico IS ha rivendicato l'atto.

La paura e la rabbia stanno aumentando in città. "Solingen sembra essere sotto i riflettori piuttosto spesso," ammette un residente con un sospiro. A marzo, quattro individui sono morti in un incendio in un appartamento in soffitta, apparentemente appiccato da un inquilino del passato. A giugno, un individuo ha innescato un'esplosione facendo cadere un contenitore pieno di qualche sostanza davanti a un edificio di Solingen. La memoria collettiva della città ricorda un attacco incendiario del 1993 in cui cinque donne e ragazze turche furono uccise da estremisti di destra.

Questi eventi sfortunati non erano destinati a oscurare i festeggiamenti per il 650° anniversario. Solingen vuole proiettare un'immagine positiva, definendosi "La città della lama della Germania" grazie alla sua ricca storia nella produzione di lame, coltelli e forbici, soprattutto spade e pugnali durante il Medioevo. La città ospita anche il "Museo della lama tedesco". Affrontare questa storia recente diventa complicato.

Tuttavia, non è solo Solingen che deve fare i conti con questi eventi, l'intero paese dovrà trovare modi per elaborarli. Gli incidenti in aumento di attacchi con coltelli hanno spinto il ministro degli Interni Faeser a proporre leggi più severe sul controllo delle armi, una proposta che il FDP ha finora respinto. Inoltre, ci sono le elezioni statali in Sassonia e Turingia prossime. L'immigrazione è già un tema costante.

"Tutto è cambiato ora"

Il servizio religioso festivo per il 650° anniversario della città di Solingen, previsto per la domenica mattina, è stato prontamente cambiato in un servizio commemorativo, cui hanno partecipato molte persone. "Tutto è cambiato ora," riassume il pastore Friederike Höroldt. "Sentiamo la nostra impotenza e la nostra inutilità in questi giorni."

Il co-organizzatore del festival Philipp Müller non vuole arrendersi all'impotenza. Quando gli viene chiesto se un festival potrebbe svolgersi l'anno prossimo dati gli ultimi eventi, risponde: "Certo! Quello è la tradizione - dopo il festival, prima del festival. Sono determinato in questo. Parlerò con tutti quelli coinvolti. Poi vedremo se possiamo festeggiare di nuovo qui il prossimo agosto."

