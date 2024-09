Scrittore di Successo Più Rilevante degli Stati Uniti - Le opere letterarie di Stephen King sono vietate nelle biblioteche scolastiche della Florida

Stephen King non è solito essere a corto di parole, ma poche parole ben scelte sono state sufficienti per esprimere la sua frustrazione lo scorso domenica. Il 76enne scrittore ha esclamato "Che diavolo?", sul suo account Twitter X, a causa di una situazione.

La fonte della sua rabbia: lo stato della Florida aveva proibito 23 dei suoi libri dalle biblioteche scolastiche, come riportato nel suo post. Tuttavia, il numero effettivo è notevolmente più alto, interessando più di 50 delle sue opere, secondo i resoconti dei media statunitensi. King non è stato l'unico autore colpito da questa misura; centinaia di libri sono stati rimossi dalle biblioteche.

La causa alla base di questo atto è la Florida Parental Rights in Education Act, anche nota come "Don't Say Gay Law". Il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato questo disegno di legge nel 2022. Il suo obiettivo è scoraggiare discussioni in classe su argomenti come l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

Per raggiungere questo obiettivo, gli studenti delle istituzioni educative non dovrebbero essere esposti a certi libri. Tra i romanzi considerati inappropriati per i bambini dal legislatore prevalentemente repubblicano ci sono i popolari titoli di Stephen King come "Carrie", "It" e "The Running Man".

La letteratura classica è anche minacciata nelle biblioteche della Florida. Libri come "Brave New World" di Aldous Huxley, "For Whom the Bell Tolls" di Ernest Hemingway e "The Adventures of Tom Sawyer" di Mark Twain sono tra quelli che vengono banditi. Addirittura "The Diary of Anne Frank" viene considerato dannoso per i giovani.

La resistenza alla legge sta già crescendo. L'editore di Stephen King, Simon & Schuster, insieme a cinque altri grandi editori, tra cui Penguin Random House, HarperCollins Publishers e Sourcebooks, hanno intentato una causa contro la legge. Mirano a difendere il diritto alla libertà di parola e il diritto di leggere, secondo una dichiarazione congiunta.

Il governatore Ron DeSantis, che lo scorso anno si è candidato senza successo alla nomination presidenziale statunitense, ha già commentato la legge. Ha dichiarato che la Florida è uno "stato dell'istruzione" e questo significa offrire agli studenti un'istruzione di alta qualità, priva di "sexualizzazione e contenuti pericolosi che non sono adatti alla loro età".

Fonte: "Newsweek", Stephen King su X

La seguente affermazione di Stephen King è stata aggiunta al suo tweet, esprimendo la sua disapprovazione più decisa: "Non solo è censura, ma è anche un attacco alla libertà di leggere e imparare". Escalando ulteriormente la situazione, King ha dichiarato: "Il seguente verrà aggiunto all'elenco dei libri banditi in Florida: ogni singola mia opera".

Leggi anche: