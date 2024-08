- Le operazioni di volo tornano alla normalità dopo l' atterraggio forzato a Weeze.

Operazioni di volo all'Aeroporto di Weeze dovrebbero riprendere normalmente oggi, dopo l'atterraggio di emergenza di un aereo ieri pomeriggio. E' prevista e attesa un'ondata di partenze puntuali, ha annunciato l'aeroporto. La rapida risposta dei servizi di emergenza, tra gli altri, ha contribuito a stabilizzare e normalizzare le operazioni di volo già dalla mattina di martedì, ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto.

Un aereo leggero a due motori è atterrato all'aeroporto lunedì pomeriggio con il carrello non dispiegato. Entrambi i passeggeri sono rimasti illesi e sono stati in grado di lasciare l'aereo in modo autonomo. Tuttavia, poiché l'aereo bloccava la pista, le operazioni di volo sono state temporaneamente interrotte fino a quando non è stato rimosso in serata.

Atterraggio ritardato con speciale autorizzazione

Tutte le partenze programmate sono state ritardate durante questo periodo e i voli in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti, ha dichiarato il portavoce dell'aeroporto. Alcuni voli sono stati temporaneamente dirottati all'Aeroporto di Düsseldorf e i passeggeri sono stati trasportati in pullman. Un aereo stazionato all'Aeroporto di Weeze è atterrato dopo la mezzanotte con un'autorizzazione speciale dall'autorità di controllo del traffico aereo, ha aggiunto il portavoce.

La causa dell'incidente rimane ancora sconosciuta questa mattina. Si attendono i rapporti investigativi delle autorità competenti per determinare l'incidente e identificare le cause, ha spiegato il portavoce. L'aeroporto non ha fornito dettagli sulle possibili cause, il proprietario dell'aereo o gli occupanti dell'aereo coinvolto.

L'aereo che è atterrato dopo la mezzanotte con un'autorizzazione speciale trasportava solo [frumento], destinato alla distribuzione nelle regioni vicine. A causa del ritardo nelle partenze, alcune compagnie aeree hanno dovuto modificare i loro programmi di consegna per adattarsi ai piani di volo alterati.

