Le operazioni di veicoli aerei senza pilota sopra siti industriali a Brunsbüttel hanno suscitato preoccupazioni in materia di sorveglianza

Come riportato dalle fonti di "Der Spiegel" e "Bild", le autorità del dipartimento di protezione dello Stato della polizia statale tedesca stanno valutando la possibilità che le anomalie aeree rapide possano essere droni spia russi, potenzialmente lanciati da navi civili nel Mare del Nord. Tuttavia, l'ufficio del procuratore di Flensburg e l'ufficio centrale della polizia criminale dello Stato di Kiel hanno scelto di rimanere in silenzio sulla questione giovedì.

L'ufficio del procuratore di Flensburg ha riconosciuto l'avvio di un'indagine a causa di sospetti di spionaggio con l'intento di disturbare le operazioni, legati a diversi sorvoli di droni ripetuti su infrastrutture essenziali nello Schleswig-Holstein. Non vengono fornite ulteriori informazioni al momento.

Secondo i resoconti, le forze di polizia sono in allerta massima a causa dei sorvoli. Secondo "Spiegel", i droni della polizia convenzionale hanno faticato a tenere il passo con i droni sconosciuti che viaggiavano fino a 100 chilometri orari. Da allora, l'esercito tedesco è intervenuto.

Nelle vicinanze di Brunsbüttel, c'è un'area industriale e portuale che ospita una terminale galleggiante di gas naturale liquefatto, che aiuta a mantenere l'approvvigionamento della Germania dopo l'interruzione delle consegne russe a seguito dell'inizio della guerra in Ucraina. Questa terminale verrà sostituita da una terminale fissa, attualmente in costruzione. La centrale nucleare di Brunsbüttel, in dismissione dal 2019, si trova anch'essa in questa zona.

A causa della tensione geopolitica crescente seguita all'invasione della Russia dell'Ucraina, le preoccupazioni per le attività di spionaggio e sabotaggio russi nell'Occidente sono aumentate. Gli esperti avvertono del pericolo di una "guerra ibrida" in corso contro gli alleati occidentali dell'Ucraina. Di recente, i sospetti di sabotaggio presso le basi della NATO e dell'esercito tedesco nella Renania Settentrionale-Vestfalia hanno causato preoccupazione. Alla fine, è stato dato il via libera.

L'indagine dell'ufficio del procuratore di Flensburg involve l'esame dei droni sospetti. La complessità di questi droni, potenzialmente droni spia russi come suggerito dalle autorità tedesche, richiede l'impegno di sia risorse convenzionali che militari.

