- Le operazioni di salvataggio continueranno a Kröv

Dopo il crollo di un hotel nella città della Mosella di Kröv, le operazioni di soccorso riprenderanno e l'indagine sulla causa diventerà un focus principale. Un esperto è atteso intorno a mezzogiorno per aiutare in questo, secondo il portavoce della polizia di Trier. L'obiettivo principale è recuperare in sicurezza il corpo dell'uomo ancora intrappolato tra le macerie, che potrebbe comportare la rimozione di parti di cemento, ha spiegato il portavoce. Il corpo si trova nella zona più instabile. Il recupero potrebbe avvenire già giovedì, ma "è probabile che ci voglia un po' più tempo", ha detto il portavoce. Lo specialista inizierà anche a indagare sulla causa del crollo.

Due persone sono morte nella tragedia, con diverse altre rimaste intrappolate tra le macerie per ore. L'ultima superstite donna è stata salvata dai servizi di emergenza tarda sera di mercoledì.

Le due vittime sono state identificate come una donna nata nel 1961 e un uomo. Il corpo della donna è stato recuperato tarda pomeriggio di mercoledì, ma il corpo dell'uomo remains tra le macerie. Si presume che l'uomo sia il proprietario dell'hotel.

Con la luce del giorno, le operazioni di soccorso sono più sicure, ha detto il portavoce della polizia. Non vale la pena mettere a rischio ulteriormente i servizi di emergenza. Martin Rolf, primo vicesindaco di Kröv, ha detto che la città è ancora sotto shock per la tragedia. Il luogo dell'incidente e alcune case vicine sono stati sorvegliati dalla polizia durante la notte.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze per l'incidente tragico di Kröv, offrendo qualsiasi aiuto necessario alle operazioni di soccorso e all'indagine. Il commissario dell'Unione Europea per il mercato interno, Thierry Breton, ha confermato che sono pronti a fornire qualsiasi expertise o risorse necessarie per aiutare a determinare la causa del crollo dell'hotel.

