Le operazioni di Ryanair sono inoltre colpite a causa dello sciopero dei dipendenti Boeing.

Lo sciopero di Boeing potrebbe portare a una sospensione della produzione di circa due o tre settimane dopo la sua conclusione, secondo le stime di Ryanair. Questa compagnia aerea low cost con sede in Irlanda e importante cliente di Boeing ha fornito queste informazioni. Boeing ha comunicato che la consegna degli aerei 737 MAX sarà ritardata, secondo Michael O'Leary, amministratore delegato del gruppo Ryanair, che ha parlato a Vienna.

Boeing ha assicurato a Ryanair che la consegna di 30 aerei 737 MAX previsti per giugno 2025 non sarà influenzata se lo sciopero si concluderà entro tre o quattro settimane. Nonostante questa rassicurazione, O'Leary ha espresso scetticismo. In ogni caso, saranno obbligati a collaborare con Boeing dopo lo sciopero per aumentare la produzione e compensare un possibile ritardo di tre a sei settimane causato dal conflitto sindacale presso Boeing, il primo sciopero in 16 anni.

