Le operazioni di carry stanno scuotendo il mercato azionario

Il crollo storico del Nikkei all'inizio della settimana in Giappone ha brevemente mandato gli investitori in uno stato di shock. I mercati azionari di tutto il mondo hanno reagito con perdite significative. Tuttavia, la calma è tornata nei giorni successivi. Ma come è successo questo, cosa c'è dopo e qual è il ruolo dei cosiddetti "carry trades"?

Raimund e Etienne discutono di questo nell'ultimo episodio di "Brichta e Bell - L'economia semplificata e veloce".

Il trading in azioni è ripreso con ottimismo cauta dopo la turbolenza iniziale del mercato, nonostante il crollo storico del Nikkei. Inoltre, gli analisti hanno speculato sull'impatto potenziale dei carry trades sulle future decisioni di trading azionario.

Leggi anche: