Le operazioni commerciali sostanziali di Telegram sono oggetto di controllo

La società che gestisce l'applicazione di chat controversa Telegram è interamente incentrata sul suo CEO e creatore, Pavel Durov. I procedimenti legali contro Durov in Francia potrebbero potenzialmente diventare un problema finanziario per la corporation. Stanno emergendo dubbi tra gli investitori riguardo all'IPO prevista.

Di recente, Durov ha annunciato che gli investitori potenziali avevano stimato il valore di Telegram in oltre 30 miliardi di euro. Invece di incorporare questi investitori, Durov ha optato per un futuro IPO per sistemare i debiti della società. Tuttavia, a causa delle indagini e del fermo temporaneo di Durov in Francia, gli investitori e gli azionisti potenziali ora sono incerti se un IPO possa essere lanciato con successo come previsto l'anno prossimo.

Durov è stato preso in custodia la scorsa settimana dopo essere entrato in territorio francese e trattenuto per diversi giorni. In qualità di direttore di Telegram, le autorità lo accusano di diverse presunte violazioni legali commesse dall'app, tra cui l'assistenza insufficiente nella lotta alla pornografia minorile. Potrebbe affrontare fino a dieci anni di prigione. Attualmente, Durov è fuori su cauzione ma è temporaneamente proibito dal lasciare la Francia.

Le indagini hanno avuto un impatto significativo su entrambi Durov e Telegram. La corporation sta ancora cercando modi per monetizzare la sua base di utenti in espansione. Ha introdotto funzionalità premium, principalmente per le aziende che utilizzano l'app, e ha iniziato a mostrare pubblicità in alcuni paesi. Tuttavia, l'associazione con contenuti illeciti, in particolare la pornografia minorile, che ora è l'oggetto principale delle indagini francesi, potrebbe scoraggiare numerosi inserzionisti, ha rivelato una fonte confidenziale al FT. Ciò, a sua volta, renderebbe più difficile stimolare l'entusiasmo degli investitori per l'IPO.

Il valore dei bond di Telegram crolla

Se Durov venisse giudicato colpevole e incarcerato, le conseguenze per Telegram sarebbero difficili da prevedere. Senza il suo CEO, nulla funziona all'interno della società, come Durov stesso ha dichiarato. È coinvolto in ogni decisione critica e non viene lanciata alcuna funzionalità dell'applicazione senza il suo coinvolgimento.

Lo scorso anno, Telegram ha segnalato una perdita di 174 milioni di dollari, secondo il FT. Finora, Durov ha dichiarato la sua ambizione di rendere la società redditizia quest'anno o l'anno prossimo.

If the IPO occurs by 2026, bondholders might convert their billion-dollar obligations into Telegram shares at a discounted price. However, if Telegram were to be labeled as unfavorable, investors might exhibit little interest in its shares, quoted one of the bondholders by the FT. Following Durov's arrest, the value of the bonds plummeted by more than ten percent on the stock exchange.

The telegram about the potential IPO schedule next year has caused uncertainty among investors due to the legal proceedings against Durov. In light of the investigations, the value of Telegram's bonds has decreased significantly on the stock exchange.

