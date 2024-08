Le Olimpiadi di Parigi si concludono con uno spettacolo spettacolare

Sono storia ora: Le Olimpiadi di Parigi sono finite. Durante la sontuosa cerimonia di chiusura, il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato ufficialmente terminate le Olimpiadi. "Ci siamo tutti innamorati di te," ha detto, rivolgendosi alla capitale francese. Lo sguardo si sposta su Los Angeles 2028.

Au revoir, Paris - e benvenuti a Hollywood. Durante la spettacolare cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici nella capitale francese che ha animato per 16 giorni, i prossimi ospiti hanno dato un'anticipazione di dove il viaggio sta andando nei prossimi quattro anni. Dopo che il presidente del CIO Thomas Bach non è riuscito a resistere alla ormai abusata ma ancora appropriata battuta di parole che Parigi era "Seine-sazionale", l'attore Tom Cruise è sceso dal tetto dello Stade de France.

Cruise ha preso la bandiera olimpica, ha ruggito via su una motocicletta e l'ha portata - con varie acrobazie - alla scritta Hollywood adornata con gli anelli olimpici. Bach aveva precedentemente consegnato questa bandiera a Los Angeles, rappresentata dal sindaco Karen Bass, e prima di dichiarare conclusi i XXXIII Giochi Olimpici alle 23:58, ha elogiato i loro meriti, soprattutto per gli organizzatori che, tuttavia, non sono riusciti a gestire una cosa: la Senna.

I Giochi nella "Città della Luce" sono stati "Giochi di una nuova era", ha detto Bach, rapito, "Cari amici francesi, vi siete innamorati dei Giochi Olimpici e noi ci siamo tutti innamorati di te". Come al solito, Bach si è anche fatto sentimentale. "Sappiamo", ha detto, "che i Giochi Olimpici non possono creare la pace. Ma i Giochi Olimpici possono creare una cultura di pace che ispira il mondo. Questi Giochi Olimpici hanno potuto ispirare il mondo solo perché i nostri amici francesi hanno preparato il palcoscenico. E che palcoscenico magnifico era!"

Billie Eilish, un Alieno e una Festa in Spiaggia

Gli ospiti francesi si sono congedati con la stessa immaginazione che ha reso l'apertura un evento senza precedenti, ma non altrettanto pomposa. Nel frattempo, lo stadio è diventato un'enorme karaoke bar mentre il pubblico cantava entusiasta il contagioso "Oh, Champs-Elysees". Non previsto. Prima dell'esibizione del gruppo rock Phoenix, gli atleti hanno invaso il palco per ballare e sono stati cortesemente invitati a liberare il campo attraverso l'altoparlante.

Prima di questo, i 70.000 presenti allo stadio hanno assistito a una performance di un viaggio nel tempo, alla ricerca dello spirito olimpico e della sua riscoperta. Per questo, un "viaggiatore d'oro" è sceso dal tetto dello stadio, come un'anteprima artistica di Cruise, seguito dal pianista Alain Roche appeso verticalmente sopra l'arena con il suo pianoforte. Il messaggio: Parigi ha insufflato nuova vita in Olimpia e il suo spirito.

La cerimonia di chiusura ha anche evidenziato il netto contrasto tra Parigi e Los Angeles. Parigi ha Parigi, la città stessa era la star. Los Angeles ha Hollywood, ha il potere delle superstar del cinema e della musica, e probabilmente trasformerà le Olimpiadi del 2028 in una enorme festa in spiaggia, uno spettacolo per tutti, per ogni uomo e donna nello stato del sole lungo il Pacifico. Un genere di Super Bowl di 16 giorni sotto i cinque anelli olimpici: con spettacolo, con stelle - a condizione che ci sia azione.

Per la presentazione di LA28, sono passati rapidamente in diretta da Parigi al Pacifico, dove i Red Hot Chili Peppers stavano suonando, sole nel cielo, mare blu sullo sfondo. Questo è stato seguito dalla vincitrice del Grammy e dell'Oscar Billie Eilish, e, ora di nuovo in California: Snoop Dogg.

"Siamo entusiasti di mostrare il meglio di L.A. e dare ai fan un assaggio di ciò che verrà nel 2028", ha detto il presidente del comitato organizzatore di LA28 Casey Wasserman. "Lo spettacolo incredibile allo Stade de France ha offerto a un pubblico globale un'anteprima" dei prossimi Giochi. In 1433 giorni, la fiamma olimpica verrà accesa nell'iconico Colosseo. Ma prima, i Giochi invernali a Milano/Cortina (6-22 febbraio 2026).

